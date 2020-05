Pogledajte kako Markuševec izgleda iz zraka dva mjeseca od potresa

Zaboravljeni i zanemareni.

Ali i pomalo u sjeni onih koji stanuju blizu Trga bana Jelačića. Tako se osjećaju oni koji žive u epicentru potresa koji je 22. ožujka zatresao glavni grad. Tresli su se tjednima poslije, pa i preksinoć, kad je Zagreb pogodio najnoviji potres jačine 2,0 po Richteru, a bili su Markuševčani spremni na bijeg iz kuća i za laganijih trešnji. Barem oni koji su u svom domu mogli ostati. Neki su spavali u autima, neki kod prijatelja, rodbine, susjeda... U osjećaju nemoći odlučili su se organizirati sami pa su jedni drugima nosili deke, hranu, popravljali su ono najhitnije, materijalom koji su mogli nabavili.

Tražili su pomoć i od zagrebačke obrtničke komore, čiji su članovi sagradili i drvenu kućicu u dvorištu jednog gluhonijemog para, dogovorili su i druge donacije... No unatoč tome, mnogi i dalje žive u kućama s napuknutim zidovima, popadalim stropovima, urušenim dimnjacima i rupama u krovištu. Pokrenula se tako još jedna inicijativa, po uzoru na onu u sklopu koje je pet Zagrepčanki koje žive i rade u Amsterdamu u manje od 24 sata od potresa prikupilo milijun i tristo tisuća kuna, i to na istoj platformi na kojoj su i one prikupljale – GoFundMe. Inicijator je Ivan Mihovec Miki, predsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva “Prigorec”, koji je u svojim nastojanjima da nešto učini kontaktirao Hrvate diljem svijeta.

Pomoć iz Amerike, Australije

– Markuševec je kvart u kojem se njeguje tradicija plesanja i sviranja tambure. Upravo folklor zajednički je svima koji su sudjelovali u pokretanju ove kampanje na platformi GoFundMe. Vincenta Armića, predsjednika KUD–a Hrvatska Baština iz Chicaga, zamolio sam da to učini, jer mi u Hrvatskoj nemamo tu mogućnost. Njemu su, pak, pomogli Ivica Hostička i Medena Kovačević, a od samih početaka tu je i Mirjana Piskulić. Donacije su već uplatili Hrvati u inozemstvu, a pomogla je i Hrvatska bratska zajednica iz Amerike i iseljenici Australije... – kaže Ivan Mihovec Miki.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL 01.05.2020., Zagreb- Ivan Mihovac Miki pokrenuo je kampanju skupljanja novaca za stanovnike Markusevca cije su kuce stradale u potresu. Photo: Sandra Simunovic/PIXSELL

U sklopu kampanje kuće su snimili dronom jer se iz zraka najbolje vidi njihovo stanje. Video su nazvali “Apel za pomoć Markuševcu”, snimio ga je Saša Drvišević, a montirao Hrvoje Banić.

– Naš prvi cilj koji smo postavili je 250.000 dolara. Dosad smo prikupili 12.500, a ako se taj cilj dosegne, možemo svotu i dizati. Ako se iznos ne skupi, sustav automatski vraća novac svima koji su do tada uplatili. Dok to čekamo, pomažemo dodatnim akcijama, neovisno o platformi – kaže Mihovec. Kad i ako se novac prikupi, dodaje, prebacit će se na račun HKUD-a “Prigorec”, a potom će se podijeliti za obnovu ili gradnju stradalih kuća.

Oformili i povjerenstvo

– Utvrđeno povjerenstvo novac će dodijeliti ljudima koji žive u “crvenim” i “žutim” kućama, oni će morati priložiti i dokumentaciju, a utvrdit će se i drugi kriteriji – gledat će se imaju li drugu nekretninu, koliko ih živi u kući, kakva su im primanja, jesu li već dobili neki oblik pomoći... Sve će biti transparentno. U našem kraju svi se više–manje poznajemo tako da znamo kakva je situacija u kojoj kući – govori Mihovec. A nedavno su, dodaje, nevezano uz sakupljanje novca na platformi GoFundMe, sjele i uplate za pet oštećenih obitelji koje je dogovorio s predsjednicom hrvatske zajednice u Švicarskoj Ružom Studer Babić. Unatoč teškoj situaciji u kojoj su se našli nakon potresa osjećaj zajedništva, kaže Mihovec, nikad nije bio jači u Markuševcu. No da bi se vratili na staro, trebat će, dodaje, puno novca, a bude li potrebno, akciju pomoći tom podsljemenskom naselju proširit će i na one koji tamo ne žive, a bore se s posljedicama potresa i dva mjeseca nakon njega.