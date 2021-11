Počeo je naljepši Polarni advent u divljem srcu grada: Tisuće lampica i vilenjaci čekaju posjetitelje

Ima li omiljenijeg mjesta u gradu od životinjske oaze na Maksimiru? Teško je to reći, posebice kada Zoološki vrt zasjaji u blagdanskom izdanju. Zvjerinjak je jedno od najposjećenijih mjesta u Zagrebu, pogotovo u vrijeme uoči Božića. A ove je godine ponovno ondje upaljeno na tisuće lampica te je poznati fotograf Damir Hoyka uhvatio posebne trenutke otvaranja Plarnog adventa ondje uhvatio i svojim objektivom. Program traje sve do 9. siječnja.

Do do 19. prosinca će se održavati petkom, subotom i nedjeljom, a u drugom dijelu manifestacije, od 26. prosinca do 9.

siječnja, svakodnevno. Zoološki vrt se svako jutro otvara u devet sati. Danima kada se održava program Polarnog adventa, Vrt se zatvara u 20 sati, a ostale dane te na Badnjak, Božić i Staru godinu u 16 sati. Ovisno o trajanju programa tog dana, u vrt je moguće ući dok se ne zatvore blagajne, odnosno do 15 sati.

Tijekom Polarnog adventa posebno će zanimljivi biti tematski obilasci koje predvode edukatori odjeveni u suvremene vilenjake. U 11, 12, 13, 14 i 15 sati sa Zebrina trga kreću obilasci čije su teme "Mora li saonice vući baš sob", "Životinjski ukrasi", "Tko je bio dobar ove godine", "Božićno nadmetanje" i "Gužva u štalici". Pod noćnim nebom slijede obilasci "Mrak i vilenjak". Njihov je početak u 16, 17, 18 i 19 sati. Obilasci traju 45 minuta. Od subote do ponedjeljka 4. do 6. prosinca Divlje će srce grada ugostiti Grad svetog Nikole u organizaciji portala Wish mama. Od 10. prosinca u Edukacijskom centru zainteresirani će moći razgledati edukativni postav Tajne

životinjskog svijeta. Kako bi posjetitelji ovjekovječili svoj posjet Polarnom adventu, na nekoliko ih mjesta u Vrtu očekuju posebno kreirane točke za fotografiranje. Restoran Kod morskog lava te njegove kućice na Zebrinu trgu nudit će prigodnu ponudu hrane i pića.