Ovaj vikend kreće i naljepši Polarni advent: Bit će i tematskih obilaska s vilenjacima

U Zoološkom vrtu posjetitelji će tradicionalno moći od nedjelje do 9. siječnja uživati u Polarnom adventu. U čaroban svijet životinja djecu, njihove roditelje, bake i djedove uvode prigodno ukrašene šetnice obasjane tisućama lampica.

Taj će se program koji traje od 11 do 19 sati, u prvom dijelu Polarnog adventa, od sutra do 19. prosinca, održavati petkom, subotom i nedjeljom, a u drugom dijelu manifestacije, od 26. prosinca do 9. siječnja, svakodnevno.

Zoološki vrt se svako jutro otvara u devet sati. Danima kada se održava program Polarnog adventa, vrt se zatvara u 20 sati, a ostale dane te na Badnjak, Božić i Staru godinu u 16 sati. Ovisno o trajanju programa tog dana, u vrt je moguće ući dok se ne zatvore blagajne, tj. do 15, odnosno 19 sati.

Tijekom Polarnog adventa posebno će zanimljivi biti tematski obilasci vrta koje predvode edukatori odjeveni u suvremene vilenjake. U 11, 12, 13, 14 i 15 sati sa Zebrina trga kreću obilasci čije su teme Mora li saonice vući baš sob, Životinjski ukrasi, Tko je bio dobar ove godine, Božićno nadmetanje i Gužva u štalici. Pod noćnim nebom slijede obilasci Mrak i vilenjak. Njihov je početak u 16, 17, 18 i 19 sati. Obilasci traju 45 minuta.

Od subote do ponedjeljka 4. do 6. prosinca Divlje će srce grada ugostiti Grad svetog Nikole u organizaciji portala Wish mama. Od petka 10. prosinca u Edukacijskom centru zainteresirani će moći razgledati edukativni postav Tajne životinjskog svijeta. Kako bi posjetitelji ovjekovječili svoj posjet Polarnom adventu, na nekoliko ih mjesta u Vrtu očekuju posebno kreirane točke za fotografiranje. Restoran Kod morskog lava te njegove kućice na Zebrinu trgu nudit će prigodnu ponudu hrane i pića.