Platiti dug za koji nisu krivi ili ići na sud? Pita se to 7500 Zagrepčana kojima prijeti ovrha, evo što na to kaže odvjetnik

Platiti dug za koji nisu krivi ili ga osporavati na sudu? Pitanje je to koje si postavlja oko 7500 Zagrepčana nakon što su dobili obavijest o ovrsi zbog neplaćenog računa javnom opskrbljivaču plina, odnosno tvrtki Međimurje-plin.
Savjetuju da traže naknadu štete
Video sadržaj
JEZIVE SCENE
FOTO Do sada neviđeni prizori izgorjelog Vjesnika: Pogledajte kako izgleda iznutra
PORUKE IZ PODSVIJESTI
Sigurno ste i vi ponekad sanjali baš ovo: Otkrivamo značenje 9 najčešćih snova
PRAVA ZAVODNICA
Dobro da je konačno došlo do konkurencije tako da Plinara Zagreb nemože biti u poziciji da ucjenuje građane. Sa zadovoljstvom sam prešla u Međumurje plin. Sad se bar grijemo a prije sam jedva skuhala kavu kakve je bio kvalitete plin , a radijatori mlaki. To se zataškalo šta su nam prodavali dao se i na analizu plin ali to je bilo ok.