Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 12
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽRTVE SU PROPUSTA

Platiti dug za koji nisu krivi ili ići na sud? Pita se to 7500 Zagrepčana kojima prijeti ovrha, evo što na to kaže odvjetnik

Autor
Hana Ivković Šimičić
25.11.2025.
u 06:07

Nerijetki u strahu od dodatnih troškova odlučuju platiti, a opcija je i podnijeti prigovor kod javnog bilježnika, nakon čega se pokreće sudski spor

Platiti dug za koji nisu krivi ili ga osporavati na sudu? Pitanje je to koje si postavlja oko 7500 Zagrepčana nakon što su dobili obavijest o ovrsi zbog neplaćenog računa javnom opskrbljivaču plina, odnosno tvrtki Međimurje-plin.

Savjetuju da traže naknadu štete

Ključne riječi
računi ovrha Zagreb plin Međimurje plin GPZ opskrba

Komentara 9

Pogledaj Sve
LI
liberta
07:13 25.11.2025.

Dobro da je konačno došlo do konkurencije tako da Plinara Zagreb nemože biti u poziciji da ucjenuje građane. Sa zadovoljstvom sam prešla u Međumurje plin. Sad se bar grijemo a prije sam jedva skuhala kavu kakve je bio kvalitete plin , a radijatori mlaki. To se zataškalo šta su nam prodavali dao se i na analizu plin ali to je bilo ok.

Avatar Matija__Gubec
Matija__Gubec
06:27 25.11.2025.

Godinu dana, 7500 ljudi nije bilo ništa čudno što nisu dobili ni jedan račun od GPZO-a iako su s njima potpisali ugovor? Plan je bio ništa ne pitat pa možda račun nikad ni ne dođe?

Avatar grbadeva
grbadeva
07:11 25.11.2025.

Imam dva priključka plina. Bez da sam išta poduzeo počeli su mi stizati računi, jedan od međimurje plina, a drugi od GPZ. Nekim čudnim putem GPZ mi je jedan priljučak ostavio kod sebe. Račun međimurje plina je znatno manji od GPZ, a uvijek su bili podjednaki u 10%. No neda mi se istraživati kako sam uopće ostao kod GPZ.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja