Placu u Španskom konačno krov, a Dubec gotovo spreman za rad

Što se dulje čeka, više se voli, a budući da stanovnici Španskog krov na svom placu čekaju dulje nego ona dvojica iz Beckettove tragikomedije Godota, nadstrešnicu koju će dobiti sigurno će obožavati više od svega. Projekt za nju napokon je stigao do Gradskog ureda za javnu nabavu, pa se raspisivanje natječaja za gradnju očekuje svaki dan, dok bi se konture krova mogle početi nazirati na jesen.

Bilo je preskupo

– Ma dobro, dobro, ‘ajde da mi to prvo vidimo – skeptično su vijest o krovu komentirali jučer na tržnici Špansko, a takav stav i očekivali smo jer natkrivanje štandova ljudima se tamo obećava više od deset godina. Njihov je plac uređen 1991., a kako je središnji dio tržnice, na kojem se nalaze štandovi, otvoren, prodavači su zatražili da ih se zaštiti od kiše i snijega zimi, ali i žarkog sunca ljeti. Pisali su Mjesnom odboru, Vijeću četvrti i Gradu, a onda se 2008. godine ponadali da je to to jer krov placa Špansko Holding je uvrstio u svoj Plan investicija. I ne samo to, potrošeno je pola milijuna kuna na dokumentaciju, no 2011. ipak se odustalo od natkrivanja “zbog financijskih nemogućnosti realizacije”. Oko tri milijuna kuna, izračunali su tada projektanti, stajala bi nadstrešnica, koja bi se postavila na nenatkriveni dio tržnice, i to tako da bi zapravo činila cjelinu s terasama zatvorenog dijela placa. Nešto slično radit će se i sada te će stajati, procjenjuje se, 4,4 milijuna kuna, a osim samog krova, uredit će se i ploha sadašnjeg nenatkrivenog dijela tržnice, kao i terase natkrivenog.

Svečano otvorenje kasnije

– Nadstrešnica je samostojeća čelična prostorna rešetkasta konstrukcija. Oslonjena je na šest cijevnih stupova, koji su tlocrtno smješteni u otvorenom prostoru tržnice, uz vanjske rubove terasa i konzolnih istaka postojeće građevine. Time je nadstrešnica potpuno konstruktivno odvojena od postojeće zgrade tržnice – objašnjeno je u glavnom projektu nadstrešnice placa, koji potpisuje inženjer građevine Boris Vranješ. U najvišoj točki, odnosno u sredini, nadstrešnica će biti visoka 11,9 metara, dok će tlocrtna površina konstrukcije biti 1.320 četvornih metara. Planira se i LED osvjetljenje ispod nje, i to svjetiljkama koje će biti ovješene na čeličnu konstrukciju nadstrešnice, a napravit će se i novi sustav zaštite od požara. Kad se natječaj raspiše te se nađe tvrtka koja će radove izvoditi, oni će morati biti gotovi u roku od 120 dana. Prođe li cijela procedura bez problema, drugim riječima, na jesen bi mogli u Španskom početi i radovi. A otprilike u to vrijeme trebala bi se konačno otvoriti i tržnica u Dupcu, koja je trebala proraditi početkom svibnja. Na nju, podsjetimo, dolaze zakupci s Borongaja, koji su do 1. srpnja, prema odluci Gradske skupštine, imali pravo ostati podno maksimirskog stadiona.

– Neki su se već preselili u Dubec, neki će ovih dana, ali tržnica će raditi, samo će svečano otvorenje biti malo kasnije – kazao nam je jučer direktor Tržnica Zagreb Stanko Gačić. Podsjetimo, u Dupcu je uređenje počelo prije više od godinu i pol, ali problema je bilo s montažnim kućicama, za koje je dosad stigla samo jedna, preskupa ponuda.