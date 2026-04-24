FOTO/VIDEO Mislili ste da je pompa oko Sephore splasnula? Stigle i Slovenke, otkrile koliko troše, a mi smo provjerili cijene

Fenty Beauty, Huda Beauty, Hourglass, Natasha Denona, Rare Beauty i Sephora Collection. Samo su neka ovo od najpoznatijih imena u svijetu šminke koja se sada mogu pronaći u novootvorenoj trgovini jednog od najistaknutijih svjetskih lanaca kozmetičkih proizvoda, francuske Sephore koja je otvorila vrata svoje trgovine u City Centru One East. Osim fizičke trgovine, zainteresiranim kupcima narudžba omiljenih proizvoda dostupna je i putem web trgovine ili aplikacije. Ovo nije prvi put da je ovaj lanac otvoren u Hrvatskoj, ali zbog smanjenog interesa hrvatskih kupaca tada, ta prva trgovina zatvorena je 2012. godine. Interes na ovogodišnjem otvorenju nove poslovnice jedino je, pak, što nikako nije nedostajalo.

- Ne čekam dugo u redu, nekih petnaest do dvadeset minuta. Nadam se da ću u trgovinu uspjeti ući kroz nekih sat vremena. Nemam određen specifičan budžet za kupovinu, već ću odabrati ono što mi se sviđa. Došla sam najviše zbog branda Rare Beauty jer bih željela kupiti njihovo rumenilo – kazala nam je jučer Zagrepčanka Angelina Mikec, koju smo ispred Sephore sreli u kasnijim popodnevnim satima.

U trgovini, kako smo i sami provjerili, dostupno je nekoliko različitih vrsti rumenila ovog brenda, a ljubiteljice make-upa bit će sretne jer kupiti se može i ono najpoznatije, tekuće rumenilo koje dolazi u 11 nijansi i cijena iznosi 30 eura. Osim toga, postoje ona u kamenu sa sjajnim ili matiranim efektom čija je cijena 32 eura. Rare Beauty u svojoj ponudi ima i različite vrste pudera, olovki za obrve, ulja za usne, ruževa i parfema. Uz proizvode ove tvrtke koji bilježe sve veću popularnost među mlađim poklonicima šminkanja, još jedan kojeg su kupci dočekali s posebnim oduševljenjem je Fenty Beauty glazbenice Rihanne.

- Fenty Beauty proizvode već koristim i cijelo vrijeme sam ih do sada morala naručivati putem interneta. Čula sam da nema proizvoda Charlotte Tilbury, no bez obzira na to, odlučila sam doći kako bih kupila Fenty. Očekujem da će mi ovo otvorenje fizičke trgovine prilično olakšati kupovinu koja je prethodno stalno bila putem interneta. Pola sata čekam otprilike u redu, a s obzirom na trenutačno kretanje, nadam se da ću uspjeti ući kroz sat vremena - kazala nam je Ivana.

A osim ljubitelja ljubitelja šminkanja iz Zagreba, otvorenje Sephore privuklo je i niz onih koji žive izvan njega. - Došla sam s kćerkicom. Čim je čula da dolazi Sephora, odmah je rekla da moramo ići. Čekamo nekih četrdeset minuta u redu. Na samom početku, kada smo došli, rekli su nam da možemo očekivati da ćemo ući za nekih pola sata. Prošlo je deset minuta više, ali nema veze, čekat ćemo koliko bude potrebno. Ja sam čula da Sephora unutar vlastite kolekcije ima jako dobre ruževe koji drže skoro pa cijeli dan, a kćer je zainteresirana za Gisou i BYOMA proizvode. Budžet nam je do nekih sto eura - istaknula je Maja Maris koja je zbog otvorenja došla iz Samobora. A nije ona "potegnula" najdalje jer, osim kupaca iz Hrvatske, za brendovima kakvi su se naručivali iz Francuske ili kupovali prilikom inozemnih putovanja, pohrlili su i susjedi iz Slovenije.

- Ovo mi nije prvi put u Sephori. Najviše sam došla zbog Rare Beauty proizvoda, posebno njihovih rumenila. Čekamo u redu već nekih sat vremena, a nadamo se da bismo mogli ući u trgovinu za jedan sat - navela je Sanja Vračko koja je zbog otvorenja došla iz Maribora. I dok su neki iskoristili priliku za kupovinu i potragu za omiljenom dekorativnom kozmetikom, drugi su se odlučili za dodatno usavršavanje svojih vještina.

- Došla sam na masterclass edukaciju s Natashom Denonom. Pratim već duže vremena njezin rad pa me dosta toga zanima. Četiri godine sam već vizažistica i nadam se da ću na edukaciji naučiti neke nove tehnike koje bih mogla iskoristiti prilikom rada sa svojim klijentima - navela je Dora Sagbenčić.

Osim za dekorativnom kozmetikom, velik interes kupaca vladao je i za parfemima. Uz neke od najpoznatijih svjetskih dizajnerskih parfema, Sephora je sada po prvi na domaću scenu dovela i parfeme kao što su Le Monde Gourmand i Kayali. Dok je Le Monde Gourmand pristupačna opcija koja nudi parfeme dominantno slatkih nota po cijeni od 33 eura, Kayali je ona luksuznija. Kayali nije novitet u Sephori jer je tvrtku 2018. godine osnovala Mona Kattan, jedna od suosnivačica Huda Beautyja. Parfemi iz ove kolekcije dolaze u tri različite veličine; 10, 50 i 100 mililitara, a cijena se, s obzirom na veličinu pakiranja, kreću od 33 eura do 99 i 135.

- Čekale smo u redu nekih dva sata. Došla sam s prijateljicom jer je ona htjela pogledati nekoliko parfema od brendova kao što su Killian i Kayali. Nije pronašla sve što je izvorno planirala, ali veliku većinu ipak jest. Imala je neki budžet od sto eura, a mene su također posebno privukli Kayali parfemi - navela je Danijela, koja je također došla iz Slovenije kako bi u dobrom društvu uživala u otvorenju. Kako je već i prethodno najavljeno, ova trgovina neće biti jedina u Hrvatskoj, a prema najnovijim podacima, iduće otvorenje planirano je 28. svibnja u Splitu, čime bi se fokus djelomično prebacio i na druge regije izvan Zagreba.