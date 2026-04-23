NA SKUPŠTINI

Rasprava o bazenu! HDZ-ovac pitao o lokaciji, D. Dolenec odgovorila: 'Želite li zaista stvoriti dojam da nam nije stalo do Dubrave i Sesveta?'

23.04.2026.
u 13:25

Pitanje izgradnje bazena u Dubravi ponovno je otvoreno u Gradskoj skupštini, gdje je zastupnik Neven Mikša (HDZ) zatražio konkretan odgovor o sudbini projekta i mogućoj promjeni lokacije. – Je li gradska uprava odustala od projekta bazena u Dubravi ili se on i dalje planira realizirati? – upitao je Mikša, referirajući se na informacije o relokaciji projekta. Na pitanje je odgovorila zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, koja je poručila kako projekt nije napušten, ali da se razmatra nova lokacija.

– Lakše bi bilo da smo nastavili projekt prethodne uprave na lokaciji kod crkve, ali građani su se protivili jer nije bilo dovoljno parkirnih mjesta. Zato smo odlučili ići na drugu lokaciju – rekla je D.  Dolenec. Dodala je kako Grad trenutačno ispituje novu parcelu. – Tražimo lokaciju koja ima dovoljno prostora i za sam objekt i za parkiranje, kako bi projekt bio održiv i prihvatljiv za kvart – istaknula je. U raspravi je odbacila i prozivke da gradska vlast zanemaruje istočne dijelove grada. – Želite li zaista stvoriti dojam da nam nije stalo do Dubrave i Sesveta? To jednostavno nije točno. Projekt bazena ide dalje i radimo na rješenju koje će biti kvalitetno za građane tog dijela grada – poručila je.

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

