Skupština jednoglasno traži kontrolu novca u sportu, Tomašević mora podnijeti izvješće

Gradska skupština jednoglasno je – uz pljesak u dvorani – prihvatila prijedlog Kluba zastupnika Drito kojim se od gradonačelnika traži detaljan uvid u trošenje novca u zagrebačkom sportu. Za zaključak je glasalo svih 35 prisutnih zastupnika, a nakon glasanja uslijedio je pljesak. Gradonačelnik, stoga, mora u roku od 60 dana dostaviti cjelovito pisano izvješće o nadzorima nad trošenjem proračunskih sredstava dodijeljenih kroz Program javnih potreba u sportu. Riječ je o razdoblju od siječnja 2021. do travnja 2026., a izvješće mora obuhvatiti Sportski savez Grada Zagreba, sve njegove članice, klubove i udruge te ustanovu Upravljanje sportskim objektima.

Traži se konkretno: pregled svih provedenih nadzora, popis nepravilnosti, poduzete mjere, ali i eventualni povrati novca, kazne i pokrenuti postupci. U obrazloženju prijedloga stranka Drito navodi se da je cilj dobiti jasan uvid u to kako se troši novac namijenjen sportu, osobito u kontekstu nedavnih postupanja USKOK-a na nacionalnoj razini zbog sumnji u nepravilnosti i moguće zlouporabe sredstava. Zaključak je u Skupštinu došao po hitnom postupku, upravo kako bi se, kako navode predlagatelji, „što prije dobio uvid u učinkovitost postojećih kontrolnih mehanizama i eventualne nepravilnosti“. Istovremeno, drugi prijedlog istog kluba – da gradonačelnik u roku od 30 dana podnese izvješće o stanju sustava civilne zaštite – nije dobio podršku većine.