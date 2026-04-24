Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Od siječnja 2021. do travnja 2026.

Skupština jednoglasno traži kontrolu novca u sportu, Tomašević mora podnijeti izvješće

Košarka
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
24.04.2026.
u 13:20

Izvješće mora obuhvatiti Savez, klubove i ustanove, a u fokusu su i moguće nepravilnosti u trošenju sredstava

Gradska skupština jednoglasno je – uz pljesak u dvorani – prihvatila prijedlog Kluba zastupnika Drito kojim se od gradonačelnika traži detaljan uvid u trošenje novca u zagrebačkom sportu. Za zaključak je glasalo svih 35 prisutnih zastupnika, a nakon glasanja uslijedio je pljesak. Gradonačelnik, stoga, mora u roku od 60 dana dostaviti cjelovito pisano izvješće o nadzorima nad trošenjem proračunskih sredstava dodijeljenih kroz Program javnih potreba u sportu. Riječ je o razdoblju od siječnja 2021. do travnja 2026., a izvješće mora obuhvatiti Sportski savez Grada Zagreba, sve njegove članice, klubove i udruge te ustanovu Upravljanje sportskim objektima.

Traži se konkretno: pregled svih provedenih nadzora, popis nepravilnosti, poduzete mjere, ali i eventualni povrati novca, kazne i pokrenuti postupci.  U obrazloženju prijedloga stranka Drito navodi se da je cilj dobiti jasan uvid u to kako se troši novac namijenjen sportu, osobito u kontekstu nedavnih postupanja USKOK-a na nacionalnoj razini zbog sumnji u nepravilnosti i moguće zlouporabe sredstava.  Zaključak je u Skupštinu došao po hitnom postupku, upravo kako bi se, kako navode predlagatelji, „što prije dobio uvid u učinkovitost postojećih kontrolnih mehanizama i eventualne nepravilnosti“. Istovremeno, drugi prijedlog istog kluba – da gradonačelnik u roku od 30 dana podnese izvješće o stanju sustava civilne zaštite – nije dobio podršku većine.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!