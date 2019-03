Stigle kućice, plac se otvara u svibnju, i to modnom revijom

Trebalo se to dogoditi u ovo vrijeme lani, ali bolje ikad nego nikad. Napokon se montiraju kućice na budućem placu Dubec, a kako kaže voditelj Tržnica Zagreb Stanko Gačić, u drugoj polovici travnja sve bi trebalo biti dovršeno.

Milijun kuna skuplje

– Trenutačno se sklapaju metalne konstrukcije koje se rade u Zaboku i dopremaju u Dubec. Kad se sve one poslože, još se moraju obložiti, a prema terminskom planu koji nam je dao izvođač radova sve bi trebalo biti gotovo do 15. travnja – govori nam Stanko Gačić, pa dodaje kako će otvorenje tržnice sigurno biti do 1. svibnja. Podsjetimo, upravo je proljeće, ali prošle godine, kao rok za završetak radova na okretištu Dubec dao gradonačelnik Milan Bandić kad je preklani obilazio radove na tržnici. Išlo je sve poprilično glatko, a onda se zakompliciralo na javnoj nabavi. Točnije, na kućicama, onim istim koje se trenutačno punom parom montiraju na istoku grada.

Kad se prvi puta tražila tvrtka koja će ih izraditi i postaviti, stigla je samo jedna ponuda koju Grad nije želio prihvatiti jer je cijena kućica bila daleko veća od onog što su bili spremni izdvojiti iz gradske blagajne. Natječaj se morao raspisivati ponovno, a posao je na kraju dobila Teh-gradnja koja će također modularne objekte isporučiti za milijun kuna više nego je Grad računao. One su trebale stajati 2,75 milijuna kuna, a koštat će na kraju ipak 3,75 milijuna, s time da je ponuda Teh-gradnje bila najpovoljnija od devet pristiglih.

– Malo smo zapeli u javnoj nabavi, ali drago nam je da se konačno to sve skupa montira i da će uskoro biti otvoreno – kaže nam voditelj Tržnica Stanko Gačić. U Dubec se trebaju, podsjetimo, preseliti zakupci koji svoju robu prodaju na Borongaju, a slože li se oni s idejom Holdingove podružnice, novi bi se plac, otkriva nam Gačić, trebao otvoriti modnom revijom. Jer obrtnici s Borongaja bave se prodajom tekstila te su se za njih naručivale modularne kućice kako bi pod krov bez brige mogli smjestiti svoju robu. Što se tiče samog koncepta placa, on će biti poluotvoren ili preciznije, u projektu je opisan kao “samostojeća nadstrešnica podno koje će biti smješten jednokatni objekt za ugostiteljstvo”. Središnji prostor tržnice bit će hortikulturno uređen te popločan kako bi se prostor mogao koristiti i nakon predviđenog rada placa. Tamo bi se trebala smjestiti i pozornica na kojoj će se odvijati razna događanja, a na ukupno šest tisuća kvadrata nove tržnice bit će 52 lokala.

Kod Maksimira zadovoljstvo

Njih će, kao što je već spomenuto, zauzeti trgovci s Borongaja, čiji je premještaj na istok grada Skupština izglasala još u srpnju 2016. godine. Ploha na Borongaju, na kojoj se trenutačno nalaze, trebala bi se urediti kako bi se Zagrepčanima olakšao pristup parku Maksimir.

– Napokon! Veselimo se otvaranju placa jer gotov je već mjesecima, ali ispod krova nema ničega. Prekjučer su počeli s montažnom kućica i kad završe, bit će to odlično mjesto za okupljanje. Čuli smo da će biti i kafića pa ćemo moći popiti i kavu ako zakasnimo na bus – kaže Petra Meštrović, koju smo jučer sreli na okretištu Dubec. Zadovoljni su raspletom i obrtnici s Borongaja koji jedva čekaju da se presele.

– Bit će nam malo neobično u početku jer ipak je to posve nova lokacija, ali vrijeme je već da to bude gotovo i da se spakiramo – kažu obrtnici koji odbrojavaju zadnje dane podno Maksimirskog stadiona.