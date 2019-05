Pješačka zona od Glavnog pa do Gupčeve zvijezde

Od Savske na zapadu do džamije na istoku, od Gupčeve zvijezde na sjeveru do Branimirove na jugu – samo pješaci. Zona je to, pokaže li se studijom da je riječ o dobroj ideji, iz koje bi se u metropoli potpuno izbacili automobili, a za to, kažu u Gradu, više je razloga.

Iz pretprošlog stoljeća

Prvi je svakako, govore, onečišćenje zraka zbog gustoće prometa, koji najviše šteti upravo stanovnicima užeg središta grada, a trenutačne pješačke koridore potrebno je unaprijediti.

– Oni su sad neadekvatno povezani te je mreža pješačkog prometa isprekidana. Osim motornog prometa, usto, negativan utjecaj na pješačke pravce kretanja stvaraju i biciklističke staze koje su određenim dijelom iscrtane neadekvatno pa je potrebno izraditi prijedlog rješenja za nesmetano i optimalno odvijanje motoriziranog i nemotoriziranog prometa – objašnjavaju u gradskoj upravi što će se dobiti izradom idejnog rješenja proširenja pješačke zone u centru Zagreba. Osnovna prometna mreža u središtu grada, kažu, planirana je i građena u prošlom i pretprošlom stoljeću te ju je potrebno optimizirati.

– Zona za pješake u centru prvi je put planirana Detaljnim urbanističkim planom središta grada iz 1973. Počela se uređivati 1987. na osnovi idejnog rješenja uređenja prostora uže i šire zone Trga bana Jelačića – objašnjavaju u Gradu pa dodaju kako se razvojem metropole, poglavito u turističkom smislu, bilježi sve veće zasićenje prometnica, povećanje vremena čekanja, repova, emisija štetnih plinova i buke te dolazi do smanjene prometne učinkovitosti i sigurnosti. Ono što se, objašnjavaju u gradskoj upravi, sad zapravo želi napraviti jest analiza područja omeđenog Savskom i Frankopanskom na zapadu, Glavnim kolodvorom, odnosno željezničkom prugom i Branimirovom na jugu, Gupčevom zvijezdom i Ulicom Antuna Vrančića na sjeveru te Draškovićevom, Vlaškom, Ulicom Franje Račkog, Višeslavovom i zgradom Hrvatskog društva likovnih umjetnika na istoku.

– To je zona koja je određena za promatranje. Točnije, unutar nje brojit će se promet u vršnim periodima te će se na temelju tih analiza, kao i već izrađenih studija, vidjeti do kojih se granica može uvesti zabrana za motorna vozila. Ili, u prijevodu, ne znači to da će se pješačka zona uvesti na cijelom području koje je obuhvaćeno analizom. Ali da će se širiti, svakako hoće – ističu u Gradu pa dodaju kako će se pješacima i biciklistima središte Zagreba najvjerojatnije prepuštati u fazama kroz godine.

Elaborat od 199.000 kuna

Prometni elaborat, odnosno idejno rješenje proširenja pješačke zone u centru, stajat će, procjenjuje se, 199 tisuća kuna, a tvrtka koja dobije posao s Gradom morat će ga izraditi u roku od pet mjeseci.

– Početkom sljedeće godine znat ćemo onda točno granice do kojih bi se trebao zabraniti pristup automobilima i na tome ćemo onda početi raditi. Elaboratom sad ostvarujemo određene mjere iz Razvojne strategije grada za razdoblje do 2020. godine, ali i one iz Akcijskog plana upravljanja bukom u gradu do 2023. – kažu u gradskoj upravi.