Želimo da ZET plati globu za neoznačena stajališta

Čim uhvate vremena od dnevnih obveza, uzimaju u ruku papir, olovku i fotoaparat te kreću u pohod po kvartu. Članovi Udruge građana Siget odlučili su, naime, popisati sva autobusna stajališta bez odgovarajućih oznaka, ali i uvjeta, kako bi upozorili na ovaj veliki problem u Novom Zagrebu, ali i cijelom gradu općenito.

Želimo da netko reagira

– S akcijom smo počeli prošli tjedan, a stanje na terenu popisujemo uglavnom vikendom, kada ne radimo. Idemo od stanice do stanice i bilježimo, a nadamo se da ćemo u iduća dva tjedna skupiti sve primjedbe – objašnjava Gordana Pasanec iz Udruge građana Siget te poziva i sve ostale sugrađane da im pošalju svoje primjedbe na Facebook stranicu “Siget“.

– Mislimo da možemo nešto promijeniti jer se pozivamo na zakon koji propisuje da komunalni redari mogu ispisati kazne ZET-u, i to u iznosu od 600 do 2000 kuna, ako na stajalištu ne postoje infostupovi s nazivom linije koja onuda prolazi, vremenom polazaka, nazivom i redoslijedom stajališta, brojem vozila na liniji i nazivom prijevoznika. Mi se pitamo zašto se to ignorira i nadamo se da će nadležni nakon naše akcije uvidjeti da se nešto mora promijeniti. ZET-u prijeti poprilična kazna – ističe Pasanec te dodaje kako će sve primjedbe, kada ih prikupe, poslati u ZET i u Grad. Zasad je, kako kaže, najgora situacija u dijelovima grada koji su izvan urbanog dijela. To su, između ostalog, Sveta Klara, Čehi, Brezovica, Mala Mlaka...

Sve je u lošem stanju

Iz ZET-a pak poručuju kako oni stalno rade na unapređenju usluge informiranja putnika te kako trenutačno diljem grada postoji 150 elektroničkih ekrana koji pokazuju linije i vrijeme vožnje.

– Prema razvojnom planu očekujemo daljnju nabavu uređaja te njihovo skoro postavljanje – poručili su iz ZET-a te dodali kako je pak za uređenje samih stajališta nadležan Grad te kako bi se građani, ako imaju neku primjedbu trebali obratiti svom vijeću Gradske četvrti.

– Mi reagiramo na svaku primjedbu naših građana i pokušavamo popraviti ono što traže. Što se tiče konkretno ove inicijative iz Sigeta, još nam nije stigla ni jedna njihova primjedba vezana za stajališta, a reagirat ćemo sigurno kada nam dostave dokumentaciju koju prikupljaju – poručio je pak Jadranko Baturić, predsjednik vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad.

– Naša stajališta izgledaju kao da nitko o njima ne vodi brigu, mi se sada bavimo pitanjem postavljanja informativnih stupova jer imamo zakonsku podlogu za to, ali sve je u katastrofalnom stanju, nema klupa, koševa, pa čak na nekima nema ni nadstrešnica, to je nedopustivo i ljudi su jako ljutiti – odgovara mu pak Gordana Pasanec.

Najkritičnije točke Sveta Klara - Stanovnici ovog kvarta često znaju reći da su “dobitnici“ najružnije i najlošije stanice u Gradu. Ona u Utinjskoj ulici, naime, nema ništa osim oznake na stupu, a iz autobusa se izlazi ravno u grmlje. Brezovica - U ovoj su gradskoj četvrti na mnogim stajalištima nadstrešnice nedosanjani san Čehi - Tko ne zna raspored autobusa napamet, teško će se snaći na nekoj od stanica. Papiri s obavijestima većinom su potrgani ili uništeni od kiše. Nije to problem, kažu građani, onima s pametnim telefonima koji mogu vozni red provjeriti na internetu, ali stariji nemaju alternativu.

