Centar Zagreba na tjedan dana bez noćnih tramvaja. Vozit će autobusi, ZET objavio nove trase

U noćima od danas do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 18. svibnja, umjesto tramvaja noćne linije 31 vozit će autobusi, javljaju u ZET-u. Ovo je trasa kojom će prometovati: Črnomerec - Ilica - Republike Austrije - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Savski most. U povratku: Savski most - redovnom trasom do Jukićeve - Kačićeva - Klaićeva - Republike Austrije - Črnomerec.

Autobusi će u istom razdoblju zamijeniti i noćne linije 32, 33 i 34. Ovo su nove trase kojima će voziti autobusi.

Noćna linija 32: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Noćna linija 34: Ljubljanica - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubrava - Dubec

Što se tiče ostalih izmjena u prometu, od danas do sutra u 14 sati autobusno stajalište Mrkšina - raskrižje u smjeru Čeha bit izmješteno 50 metara prije postojeće lokacije zbog radova u zoni stajališta. Navedeno stajalište koriste autobusi linije 133 (Savski most - Sveta Klara - Čehi).