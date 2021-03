Pavičić Vukićević: Idući tjedan razgovarat ćemo o tome idem li na izbore za gradonačelnika

Jelena Pavičić Vukičević, obnašateljica dužnosti zagrebačkog gradonačelnika, danas je u Ukrajinskoj ulici podržala akciju sadnje stabala "Tjedan kolektivne sadnje stabala u Hrvatskoj 2021." koju organizira Udruga "Zasadi stablo, ne budi panj", no tema razgovora prešla je i na pitanje lokalnih izbora, ja je rekla da su "u izbornoj utrci svi dobrodošli, a građani će odabrati najbolje".

Danas je, podsjetimo, Miroslav Škoro predstavio svoju kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika, pa je i Pavičić Vukićević upitana je li se odlučila za svoju kandidaturu i hoće li se kandidirati za gradonačelnicu Zagreba. Odgovor je - vidjet ćemo.



"Idući tjedan ćemo održati određene sastanke stranačkih tijela i bit ćete doista o svemu obaviješteni na vrijeme", istaknula je Pavičić Vukičević, koja je u stranci Bandić Milan 365 - Stranci rada i solidarnosti (BM 365). Na pitanje postoji li možda mogućnost da podrže kandidata neke druge stranke, je li to opcija, Pavičić Vukičević rekla je da je odgovor isti.

- Idući tjedan, stranački sastanci, dogovor na tijelima stranke i sasvim sigurno na vrijeme i kvalitetna informacija predstavnicima medija - poručila je Pavičić Vukičević u parku u Ukrajinskoj ulici u Novom Zagrebu gdje je posadila u sklopu ove zelene akcije posadila. Na toj lokaciji, danas je posađeno 30 stabala raznovrsnog drveća.- Fascinirao me podatak da jedno stablo može godišnje proizvesti kisika koliko je potrebno za jednu četveročlanu obitelj - istaknula je Pavičić Vukičević. Dopredsjednica Udruge "Zasadi stablo, ne budi panj" i koordinatorica akcije za Zagreb, Ana Ruk Kalendar, rekla je da su od 2019. do danas u Hrvatskoj potaknuli sadnju, a u sadnji je do sada sudjelovalo 23.000 sudionika. Akcija se ove godine trebala provoditi od 1. do 7. ožujka, ali je zbog velikog interesa produžena do kraja ožujka, rekla je Ruk Kalendar.