Filipović odgovorio Škori: Ne bi bilo loše da ljudima kaže kako je gradio svoj dvorac

Kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika Davor Filipović najavio je u subotu novi model upravljanja gradom koji se temelji na odgovornom upravljanju gradskim financijama - transparentno će se trošiti samo ono što se uprihodi, a oporba će se uključiti u kontrolu natječaja.

"Ključ odgovornog upravljanja financijama Grada Zagreba je da će se u budućnosti trošiti onoliko koliko se uprihodi, što nikako posljednjih godina nije bio slučaj. Da bi mogli trošiti onoliko koliko uprihodimo, potrebno je podići razinu transparentnosti na najveću moguću razinu", rekao je Filipović na konferenciji za medije.

Podsjetio je kako već dugi niz godina u gradskom proračunu ne postoji višak te da je zbog lošeg upravljanja gradskim financijama došlo do situacije gdje je akumulirani manjak na kraju 2019. iznosio preko 1,3 milijardu kuna, a s obzirom na tešku 2020., Filipović očekuje i veći gubitak.

Smatra da rashodovnu stranu proračuna treba staviti pod kontrolu pa tako najavljuje da će nakon pobjede na izborima preispitati svaku stavku materijalnih rashoda, voditi računa o gradskoj imovini, refinancirati gradske kredite te smanjiti broj gradskih ureda.



Vezano za transparentnost, najavio je nekoliko promjena - građanima će omogućiti da u realnom vremenu putem interneta vide svaku kunu koja se troši, a svi radovi u gradu imat će natpis gdje će ljudi na licu mjesta vidjeti zašto se nešto radi, po kojoj cijeni, koji je rok i tko to radi.

Za sve gradske pročelnike i direktore gradskih poduzeća uvest će se imovinske kartice, a uvest će se i međunarodni antikorupcijski standard ISO 37001 kojim će se detektirati ključna područja gdje može doći do koruptivnih radnje te kreirati procedure kako bi se takve stvari otklonile i prevenirale.

"Ono što je u tom kontekstu jako važno su javni natječaji. Uključit ću oporbu, kolegu Tomislava Tomaševića (Možemo!) i Joška Klisovića (SDP) u direktan nadzor javnih natječaja pa se više nikada neće moći dogoditi da projekti poput sljemenske žičare s 300 milijuna kuna odu na 750 milijuna kuna", najavio je Filipović.

Dodao je da će uštedama, odgovornim upravljanjem financijama, EU sredstvima i Vladinom pomoći Zagrebu u vidu toga da će cjelokupan iznos poreza na dohodak ići Zagrebu, Grad imati dovoljno novca da preuzme plaćanje kamata za građane koji su najteže pogođeni potresom, da osigura besplatan vrtić i udžbenike te da građani zadrže sva socijalna prava koja trenutno imaju.

Filipović je svim zaposlenicima u Gradskoj upravi i poduzećima poslao poruku sigurnosti da "nitko od njih neće završiti na cesti", kako su to najavili njegovi politički konkurenti.

Škoro je spavao, jedino Tomašević i ja baratamo tematikom

Između ostalog, Filipović se dotaknuo i predizborne debate. "Tomašević kaže da se veseli debati s protukandidatima koji se noćima pripremaju za tematiku grada, pa ga pozivam da ne poziva takve kandidate na debatu nego da se odazove mom pozivu pa da sugrađani vide što on osim aktivizma, prosvjeda i razvijanja transparenata nudi našem gradu", poručio je.

Vezano za Miroslava Škoru koji je danas predstavio svoju kandidaturu za zagrebačkog gradonačelnika, a Filipovića nazvao "Trnoružicom koja se probudila nakon četiri godine", odgovorio je da mu se čini da je Škoro taj koji je spavao.

"Da nije spavao, vidio bi da sam bio najveći kritičar pokojnog gradonačelnika Bandića u Skupštini. A kad smo kod bajki, ne bi bilo loše da ljudima kaže kako je novcima od adventskih kućica i najskupljeg parkinga gradio svoj dvorac dok sam ja kritizirao rad Gradske uprave i nudio rješenje", rekao je.

Dodao je da želi čuti više sadržaja, a manje pričanja bajki te da Škorina kandidatura nije opasnost nikome u ovoj političkoj utrci, a najmanje njemu.

"On je najhrabriji političar na hrvatskoj političkoj sceni jer se odlučio kandidirati tek nakon što se osobno uvjerio da je pokojni gradonačelnik pokopan. Čini mi se da se on u ovu političku utakmicu vraća kao refren u pjesmama da bi doživio još jedan politički poraz", ocijenio je Filipović.

Što se tiče koalicije u Gradskoj skupštini nakon izbora, ponovio je da će sjesti za stol sa svima onima koji žele dobro gradu te poručio da "Škoro neće biti relevantan faktor".

Upitan koga vidi kao protukandidata u drugom krugu, odgovorio je da nitko tko ne poznaje gradske teme ne može biti ozbiljan konkurent te da je jasno kako su on i Tomašević jedini koji barataju tematikom. "Očekujem ozbiljnu političku utakmicu u drugom krugu u kojoj ću ja pobijediti", poručio je.

Naveo je kako je prljava kampanja već počela jer je u jednom dnevnom listu puštena lažna naslovnica, zatim je izašla lažna anketa koja ga ne stavlja na drugo mjesto, a nakon smrti gradonačelnika pušten je "žestoki spin" da ga se mijenja kao kandidata. "To je najveći apsurd do sada. Sve to jasno upućuje na prljavu kampanju", zaključio je Filipović.