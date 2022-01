Parkirni aparati ne rade punih godinu dana, hoće li ih ikada fiskalizirati?

Automat kod Doma zdravlja u Runjaninovoj ne radi pa po parkirališnu kartu morate ići u najbliži kiosk, koji je udaljen 200 metara. Ali on je često zatvoren pa morate hodati još 300 metara do drugog kioska, a sve to vrijeme nadate se da vam neće nalijepiti kaznu. To stvarno više nije u redu – prepričava nam Branko Pilipović muke koje ima s parkirališnim aparatom koji i dalje, a tako je više od godinu dana, nije u funkciji. I nije jedini, dakako, jer je, kao što smo pisali više puta, neispravnih uređaja u Zagrebu još oko 300, odnosno 70 posto od njih 427 koliko ih je u gradu. Moraju, naime, u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji objavljenim još krajem 2020. godine, od 1. siječnja 2021. biti softverski unaprijeđeni programom koji će ih spojiti s Poreznom upravom, no to se do danas, dakle čak 12 mjeseci kasnije, nije dogodilo.

Mnogi se vozači zato, poput Pilipovića, moraju osloniti na potragu za najbližim kioskom, posebice ako parkiranje ne mogu ili ne žele plaćati sms porukom.

– Jer osim cijene parkiranja, tada plaćam i naknadu operateru od 70 lipa. Nije mi to drago, ali što da radim?

Bolje nego da letim gradom i tražim gdje da kupim kartu i molim Boga da stignem prije redara – kaže nam Marica Hrastić, još jedna frustrirana vozačica.

Karte kad se nadograde

Gdje je nakon toliko vremena zapelo, namjerava li Grad na kraju uopće provesti nadogradnju na sad već starim uređajima ili ima neki drugi plan? U listopadu su nam u Zagrebparkingu rekli da su planove pokrenute još u veljači 2020. pomrsili potres i korona, a onda su raspisali natječaj za nadogradnju aparata koji je tada još bio u tijeku. I izgleda da se natječajna procedura poprilično otegnula jer su, prema podacima iz Elektroničkog oglasnika javne nabave, pristigle ponude otvorene još 12. siječnja 2021. godine, a najpovoljniji ponuditelj odabran tek lanjskoga rujna, no ugovor s njim i dalje nije potpisan.

Bez PDV-a, nadogradnja bi trebala koštati 853 tisuće kuna.– Tehnička prilagodba starijih automata izvršit će se nakon okončanja postupka javne nabave te svih potrebnih aktivnosti vezanih uz sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Postupak javne nabave je još u tijeku jer se dosad odvijalo više žalbenih postupaka.

Kako se navedeni procesi provode sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, nažalost, ne možemo utjecati na njihovu brzinu te trenutačno nemamo saznanja kada će biti okončani – kažu u Holdingu, čija je Zagrebparking podružnica.

Pa još jednom podsjećaju da postoje i drugi modeli plaćanja parkiranja, poput korištenja mobilne aplikacije ZgPark, putem ePK portala Zagrebparkinga te kupovinom karata na novim, modernim parkirališnim automatima koji primaju gotovinu i kartice. Ne plate li, na retrovizor im stiže “čestitka” u obliku uplatnice u iznosu od dnevne parkirališne karte za tu zonu.

– Ovakvi digitalni načini plaćanja općenito su dobro prihvaćeni, što nam pokazuje i statistički podatak o prodaji iz 2019. godine od samo 13 posto kupljenih parkirališnih karata putem automata.

Ipak, svjesni smo da postoje i korisnici koji su se naviknuli parkiranje plaćati samo na parkirališnim automatima i teže prihvaćaju druge načine plaćanja te će nakon završetka tehničke nadogradnje mogućnost kupnje karata putem svih parkirališnih automata opet biti dostupna – ističu u Zagrebačkom holdingu.

Popodne kiosci nisu otvoreni

I sve to zvuči O.K., kažu vozači, no ipak je sramota da je prošlo već više od godinu dana kako stari uređaji potpuno beskorisno stoje na gotovo svakom uglu.

– U redu, mi nešto mlađi znamo izvaditi mobitel i tako platiti, ali što je s onim starijima kojima je to nepoznanica?O njima bi se također trebalo brinuti. To je davno trebalo biti riješeno. Jer ako, primjerice, dođu oko Trga Francuske Republike nakon 15 sati, neće pronaći kiosk koji radi. Kako će se onda snaći? – upozorava Branko Pilipović. Slaže se s njim i Aleksander Kuriljev.

– Gotovo uvijek plaćam mobitelom jer nikad ne nosim kovanice, ali još ima onih kojima je korištenje automata najjednostavnije. Treba to već jednom srediti – kaže Kuriljev. •