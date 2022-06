Ovog ljeta Zagreb nudi sve za dobar provod, kreću nastupi na otvorenom

Nakon dvije pandemijske godine, festivali na otvorenom u Zagrebu vraćaju se u punom sjaju. Ovog ljeta Zagrepčane i njihove posjetitelje očekuju brojni kulturni festivali, glazbeni događaji i razne manifestacije.

Prekrasna uvertira festivalima na otvorenom je festival Zagreb Classic koji je započeo jučer, a traje sve do 29. lipnja.

Ovom prigodom, Martina Bienenfeld, direktorica TZGZ-a je izjavila:

„S veseljem pozivam sve da posjete Zagreb koji je pun događanja i po mnogima, najljepši upravo u ovim mjesecima koji nam dolaze. Zagreb Classic 2022. s vrhunskom klasičnom glazbom pod vedrim nebom započeo je u četvrtak, 23. lipnja, koncertom ukrajinske solistice na violini Anastasiye Petryshak i orkestra Opere HNK u Zagrebu, a završava u srijedu, 29. lipnja, koncertom komornog orkestra Cameristi della Scala, kojeg čine glazbenici orkestra Teatro alla Scala iz Milana. Svi programi su besplatni, a posjetitelji Zagreb Classica imat će priliku uživati u prvorazrednim glazbenim poslasticama te divnom ambijentu i ugođaju Trga kralja Tomislava.“

Osim Zagreb Classica, evo nekoliko sjajnih događanja koje nas čekaju i zbog kojih ćete poželjeti da ljeto u gradu traje još duže.

Foto: M. Mihaljević Zagreb Classic

Legendarni Simple Mindsi nastupaju na Šalati u sklopu svjetske turneje “40 Years Of Hits”! Ako ste ih prije šest godina propustili u Maloj dvorani Doma sportova, ne brinite, jer se škotske rock legende vraćaju 30.6. i moći ćete uživati u njihovim najpoznatijim hitovima. Bili fan ili ne Simple Mindsa, pjevati s Jim Kerrom i tisućama drugih ljudi “Don’t you forget about me” posebno je iskustvo.

Tu je i veliki Adelmo Fornaciari, a ako vam se nisu naježile dlake na rukama, to je zato što ne prepoznajete da se radi o Zuccheru. Što reći o njemu, a da već nije ispisano na stotinama tiskanih i digitalnih stranica, pa je možda najbolje da se 29.6. i samo uvjerite u Lisinskom zašto su s njim duete radili Eric Clapton, Jeff Beck, Stevie Ray Vaughan, Brian May, Miles Davis, Ray Charles, B. B. King, Sting, Bono i mnogi drugi.

A vraćaju se i miljenici zagrebačke publike, Placebo, s unikatnim frontmenom Brianom Molkom. Oni koji posjete njihov open air koncert na Šalati bit će među prvima koji će čuti nove hitove, a predgrupa je i domaća grupa Jonathan.

Na Katarinom trgu od 2. lipnja do 8. rujna održava se manifestacija Brokenships stage – (Pro)ljeto na Katarincu, gdje će svakog četvrtka nastupati mnogobrojni glazbenici.

Osim koncerata, tu je i pregršt ostalih događanja koje nas čekaju. Na Bundeku već traje Pop up by the lake, jedno od mnogobrojnih zagrebačkih ljetnih događanja. Cool glazba, razna događanja, domaći dizajneri, kreativna umjetnost i cvjetne instalacije uz veliki izbor ukusnih koktela, pića i hrane.

Ako vas put nanese ispred Hrvatskog narodnog kazališta, nemojte se iznenaditi ako se ispred vas stvori scena kao iz filmova, jer balet izlazi iz kazališta na ulice. Uživajte i zabavite se u izvedbama Opere, Drame i Baleta na ljetnim večerima ispred kazališta do 1.7.

Foto: J. Duval Art Park

Dozu kulture upotpunite posjetama muzejima i Art Parku. Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti donosi multimedijalna događanja tokom više od mjesec dana. Doživite jedinstvene sadržaje, velike zvijezde i najnovija umjetnička otkrića po principu „5 u 1“: koncerti, izložbe, kazalište, performans, film! Popularni park Ribnjak pretvara se u Art park, prekrasan parkić u centru Zagreba pretvoren u mjesto svih vrsta umjetnosti, ležernih ljetnih druženja i dobre atmosfere.

Jedno od najpopularnijih događanja, Ljeto kod Matoša, vratilo na svoju staru lokaciju – u hlad gornjogradskog Strossmayerovog šetališta! Manifestacija će trajati više od 24. lipnja sve do nedjelje, 31. srpnja. Popularni Stross će sve razveseliti odličnim koncertima, DJ nastupima, kvizovima s opakim nagradama za one najbolje, dječjim programom vikendom, ali i nezaboravnom scenografijom kakvu još niste vidjeli!

A u predahu “švrljanja” po gradu, počastite se nečim finim, i to na zagrebačkom moru, Jarunu, jer vraća nam se Food truck festival koji će trajati od 25.8. do 11.9. Uz bogatu ponudu dobre hrane te još bolju glazbu i zabavu, Food Truck Festival vrlo je brzo postao jedan od omiljenih uličnih festivala Zagrepčana i svih posjetitelja.

Uživajte u zagrebačkoj ljetnoj sceni i atmosferi grada s najviše zelenih površina u Europi, a više informacija o svim događanjima i rasporedima potražite na https://www.infozagreb.hr/summerbuzzg.

