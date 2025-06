Ovo su planovi poraženih gradonačelničkih kandidata: Lovrić je u masliniku, Marija Selak Raspudić želi biti liderica oporbe

Danas se održava konstituirajuća sjednica Gradske skupštine, na kojoj će i bivši pretendenti na čelno mjesto metropole zauzeti nove uloge. No dok se jedni uključuju u rad zagrebačkog parlamenta, ali i vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, drugi su odlučili uzeti pauzu i preispitati svoje daljnje korake, a treći ne znaju ni hoće li ih napraviti.



Jedan od onih koji je odlučio pobjeći iz gradske vreve jest Ivica Lovrić. Nakon burne kampanje, kako je rekao, zasad bira tišinu i odmor na moru. – Uhvatili ste me u masliniku – kazao nam je kada smo ga nazvali. No, naglasio je, to je samo zatišje pred povratak. – Plavi grad ima dosta vijećnika u mjesnim odborima i četvrtima pa borbu za bolji Zagreb nastavljamo. Ne mislimo da će novi mandat Tomislava Tomaševića donijeti gradu išta bolje nego prvi, a mi smo tu da sve pratimo i reagiramo – rekao je Lovrić. Svjestan je, dodao je, da promjene donosi onaj tko je na vlasti, no i ukazivanje na probleme, naglasio je, nešto vrijedi. – Možda i kod vladajućih proradi racionalnost – poručio je.