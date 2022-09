Ovako je izgledala prva Holdingova tribina o otpadu: Ni kiša nije spriječila 'rešetanje' direktora Čistoće

Ne mogu im ništa ni vjetar ni kiša, baš kao u stihovima Daleke obale bilo je u Mjesnom odboru "Ban Keglević" na Črnomercu, gdje je održana prva od 17 najavljenih edukativno-informativnih javnih tribina o novom modelu gospodarenja otpadom koji u metropoli stupa na snagu za manje od dva tjedna. Usprkos nevremenu, dvorana u Slovenskoj 21 bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mjesta, a dva su sata djelatnici Čistoće odgovarali na pitanja stanovnika četvrti. Od upita predstavnika stanara o tome kako nabaviti više desetaka tisuća kuna vrijedne boksove do individualnih slučajeva zbrinjavanja otpada.

Brava i masterključ

– Ove su javne tribine itekako bitne. Postoje brojni komunikacijski kanali, imamo i internetsku stranicu gdje provodimo kampanju koja je prilagođena svima, ali tribine su nešto na čemu počiva cijeli sustav jer znamo da je gospodarenje otpadom kategorija koja se tiče svih nas – kazao je Davor Vić, voditelj Čistoće, koji je s kolegama iz Holdingove podružnice na početku održao prezentaciju o novom modelu. Rekao je i kako će se u serijalu tribina uvažiti specifičnosti svake gradske četvrti, a da zanimanja ima, dokazala je i gotovo sat i pol duga rasprava nakon prezentacije. Mnogi nisu mogli dočekati priliku za pitanje, a najviše je interesa bilo na temu tko će sve platiti.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 15.09.2022., Zagreb - U Mjesnom odboru "Ban Keglovic" u Slovenskoj ulici odrzana je prva javna tribina tribina Zagrebackog holdinga za gradjane cija tema je edukacija oko odvajanja otpada koji stupa na snagu 1. listopada. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– Zašto troškove ne bi snosili Čistoća i Grad kada već plaćamo jedan od najvećih prireza u Europi? – pitao je jedan od stanovnika Črnomerca, žaleći se i kako je pričuva poprilično skupa te kako bi manjim stambenim zgradama poput njegove gradnja boksa od dvadesetak tisuća kuna zadala velik financijski udarac. I očito nije jedini s takvim problemom jer se čulo odobravanje okupljenih. No, Vić je odgovorio kako takvo što nije opcija jer bi, kazao je, to bi bilo sporo i skupo rješenje, budući da bi Grad morao ići u višemilijunske natječaje koji bi trajali jako dugo.

– Uostalom, iluzija je da se išta može dobiti besplatno, to bi se naplatilo na ovaj ili onaj način – dodao je.

Drugo pitanje koje je izazvalo najviše polemike bilo je: "Tko će kontrolirati da mi netko ne istovari svoje smeće dok je spremnik na ulici zbog odvoza koji je često usred noći?" A sudeći prema odgovorima, puno toga u novom modelu prikupljanja otpada ovisit će o međususjedskim odnosima, što nije izazvalo oduševljenje jer mnogi strahuju da će zbog nesavjesnih pojedinaca morati plaćati kazne. Vić je pak ustvrdio da im je cilj educirati i poticati Zagrepčane na odgovorno ponašanje, a ne kažnjavati.

Mogli su se na tribini čuti i brojni prijedlozi, poglavito oni koji se tiču sigurnosti kontejnera. Gravitacijska brava i masterključ bile su dvije ideje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL 15.09.2022., Zagreb - U Mjesnom odboru "Ban Keglovic" u Slovenskoj ulici odrzana je prva javna tribina tribina Zagrebackog holdinga za gradjane cija tema je edukacija oko odvajanja otpada koji stupa na snagu 1. listopada. Bojan Ribic Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

– U našem smo haustoru prije nekog vremena riješili taj problem i preporučila bih i vama, ako se Čistoća slaže, gravitacijske brave. Kada su zaključane, sprečavaju druge da otvore kantu, a kada dođe kamion za odvoz i kad se spremnik okrene, automatski se otvaraju – predložila je jedna od sudionica, na što je Vić kazao kako je to najbolje rješenje koje se može realizirati već za stotinjak kuna. I ideja o masterključu kojim bi djelatnici Čistoće mogli otvoriti sve boksove naišao je na odobravanje. Rečeno je kako će se implementirati tako da korisnici imaju jedinstvene ključeve, a Čistoća poseban.

A usprkos tomu što je u posljednje vrijeme u javnosti puno povišenih tonova oko novog modela za otpad i njegove implementacije, na tribini se mogla čuti i pokoja pohvala.

– Konačno se nešto počelo raditi po pitanju smeća, a mislim da smo svi suglasni da se stanje mora mijenjati. Bit će teško, ali potrudit ćemo se – kazala je gospođa s Črnomerca.

Aktivirali smetlarnike

Vić je pak pohvalio četvrt jer su korisnici u njoj, kazao je, 60 posto svojih spremnika maknuli s javnih površina te aktivirali smetlarnike. Istaknuo je i kako je zadovoljan konstruktivnom raspravom te uvjeren da će tako biti i u ostalih 16 gradskih četvrti u kojima će se tribine održavati sve do kraja listopada. U ponedjeljak je na redu Trešnjevka – sjever, a u utorak Stenjevec. Nakon toga tribina se seli u Donji grad i Trešnjevku – jug te nastavlja sve do Gornje Dubrave koja je na rasporedu 31. listopada. Raspored svih aktivnosti, podsjećaju iz Holdinga, dostupan je na webu www.zgvrecice.cistoca.hr, a najavljeno je i da će se dijeliti leci koji sadrže informacije o novom sustavu naplate odvoza otpada. Svaki radni dan od 8 do 20 sati na raspolaganju je i telefon za informacije na 01/6420-889.

Raspored tribina provjerite OVDJE.