Ovaj tjedan će se temperature penjati do 20 °C, a od petka ponovno kreću drastične promjene

Danas će biti pretežno sunčano, a ujutro je na širem području grada bila koja se dulje zadržala. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 3°C. Najviša dnevna oko 16, na vrhovima okolnog gorja od 10 do 12 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod.

A dobre vijesti za ljubitelje sunčanog vremena stižu iz DHMZ-a za naredni tjedan. Bit će, kao i proteklog vikenda, djelomice sunčano uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 16, na vrhovima okolnog gorja oko 10 °C. U srijedu i četvrtak temperature će se penjati do 20 °C, a tek u petak se očekuje ponešto kiše, pad temeprature zraka za desetak stupnjeva i ponovno ono pravo jesensko vrijeme.