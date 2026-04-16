Osoba nestala na Medvednici: Velika potraga, dignut i dron

Vatrogasci DVD-a Bukovac izašli su na intervenciju traganja za nestalom osobom na području Medvednice. Na teren su upućena dva vozila i šest vatrogasaca, a u akciju je uključen i dron kako bi se što učinkovitije pretražio zahtjevan teren. Kako su izvijestili iz DVD-a Bukovac, njihovi članovi su na terenu te poduzimaju sve potrebne radnje u koordinaciji s ostalim žurnim službama. Detalji o nestaloj osobi zasad nisu poznati.