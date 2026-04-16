Čini se da neki likovi sad ruše zdrava stabla po Zagrebu: Koriste priliku nakon oluje, obratite pažnju

U jeku raščišćavanja i saniranja štete nakon nedavnog nevremena koje je poharalo Zagreb, pojedinci koriste metež i priliku kako bi posjekli zdrava stabla koja nisu nastradala, napisali su na Facebook stranici "Drveće Grada Zagreba". Građane su, stoga, upozorili na veću pozornost kako bi se spriječila sumnjiva sječa i očuvalo gradsko zelenilo.

"Čuvajte ovih dana gradska stabla! Ako primijetite sumnjivu sječu, fotografirajte počinitelje u samom činu. Uslikajte registarske tablice njihovih vozila. Zabilježite točnu lokaciju i vrijeme. Sve dokaze šaljite komunalnom redarstvu, mjesnom odboru gdje se sjeća dogodila i na ovu stranicu, u svrhu sprječavanja uništavanja našeg zelenila. Također, provjerite nose li radnici službene odore i je li područje osigurano trakama", napisali su u objavi. Dodali su kako rušenje i uklanjanje drveća bez ikakvih službenih vozila u blizini predstavlja krađu javne imovine te pozvali da se u takvom slučaju obavijesti policiju.