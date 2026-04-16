Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUMNJIVA SJEČA

Čini se da neki likovi sad ruše zdrava stabla po Zagrebu: Koriste priliku nakon oluje, obratite pažnju

Zagreb: Posljedice olujnog nevremena na Sljemenu
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
16.04.2026.
u 13:00

Provjerite nose li radnici službene odore i je li područje osigurano trakama.

U jeku raščišćavanja i saniranja štete nakon nedavnog nevremena koje je poharalo Zagreb, pojedinci koriste metež i priliku kako bi posjekli zdrava stabla koja nisu nastradala, napisali su na Facebook stranici "Drveće Grada Zagreba". Građane su, stoga, upozorili na veću pozornost kako bi se spriječila sumnjiva sječa i očuvalo gradsko zelenilo.

"Čuvajte ovih dana gradska stabla! Ako primijetite sumnjivu sječu, fotografirajte počinitelje u samom činu. Uslikajte registarske tablice njihovih vozila. Zabilježite točnu lokaciju i vrijeme. Sve dokaze šaljite komunalnom redarstvu, mjesnom odboru gdje se sjeća dogodila i na ovu stranicu, u svrhu sprječavanja uništavanja našeg zelenila. Također, provjerite nose li radnici službene odore i je li područje osigurano trakama", napisali su u objavi. Dodali su kako rušenje i uklanjanje drveća bez ikakvih službenih vozila u blizini predstavlja krađu javne imovine te pozvali da se u takvom slučaju obavijesti policiju.
Ključne riječi
drveće Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!