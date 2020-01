Osim cijene, mijenjat će se još jedna stvar vezana uz odvoz otpada

Umjesto 68,57 kuna, fiksni dio mjesečnog računa za odvoz od 1. travnja bit će 48 kuna. U javno je savjetovanje jučer upućen upravo takav prijedlog, a slažu li se s njime, Zagrepčani mogu Gradu javiti do 19. veljače. Najavljeno je to “sniženje”, o kojem je prošli tjedan govorio gradonačelnik Milan Bandić, napomenuvši da će cijene pasti za “frtalj”, odnosno za 25 posto.

Snižava se 30 posto

Uhvatili smo se, naravno, računanja, pri čemu su brojke pokazale da se sam fiksni dio snizio 30 posto, dok će čitav račun, kad se on formira od fiksnog i varijabilnog dijela, biti otprilike 15 posto niži nego je to prvotno planirano. Podsjetimo još jednom, ovaj veći iznos platit će Zagrepčani u veljači i ožujku, dok bi im na adrese od travnja trebalo stići ipak malo olakšanje. Da će ono zbilja biti “malo”, najbolje da pokažemo na primjeru stana od 50 kvadrata sa spremnikom od 80 litara u kvartu u kojem se otpad odvozi dvaput tjedno. Dakle, račun za smeće za takav stan trenutačno je 46,86 kuna, sljedeći će mjesec biti 145,37 kuna, a onda od travnja 124,80 kuna. U odnosu na sadašnju cijenu, vlasnici jednog takvog stana od proljeća će plaćati 77,94 kuna više, a još se jedna stvar promijenila u odnosu na Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, koja vrijedi od 1. veljače.

Najveća propisana kazna za kućanstva u slučaju pogrešno odvojenog otpada neće više biti 800, nego 500 kuna. E sad, kao što smo već i pisali, varijabilni dio budućih računa sastojat će se od umnoška broja mjesečnih odvoza, litraže spremnika i iznosa od 12 lipa po litri, dok se sam fiksni dio uvodi da se Zagreb uskladi s državnom Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. A ono na što će Čistoća potrošiti taj fiksni dio, govore nam, jesu “troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, prijevoza otpada, obrade otpada, troškove nastale radom reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta, prijevoza i obrade glomaznog otpada i vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom”.

Ili, ako prevedemo, ukupni planirani godišnji rashodi Čistoće jesu 408,3 milijuna kuna, a upravo su taj iznos u Holdingovoj podružnici računali “pokriti” fiksnim dijelom mjesečnog računa za odvoz otpada. A što ulazi u Čistoćine rashode? E, pa to su vrećice za plastiku i one za biootpad, na koje se potroši godišnje, prema podacima spomenute firme, gotovo 18 milijuna kuna, i to samo za njihovu nabavku. Još otprilike 10 milijuna košta njihova distribucija, 12 se milijuna potroši na “utrošenu energiju”, a fiksnim bi se dijelom trebala platiti i osiguranja smetlarskih kamiona, njihove gume, održavanje samih vozila, kao i sustav za praćenje njihova kretanja.

Ode i na promidžbu

Nešto više od milijun i pol kuna ide za “trošak usluga promidžbe”, ali nije precizirano radi li se samo o letcima o tome kako odvajati otpad koji su stigli na kućne adrese ili je riječ ovdje i o “akcijama edukacije” koje je Čistoća provodila na gradskim placevima, a sad to radi po trgovačkim centrima. Uključeni su, zato, u minimalnu javnu uslugu, troškovi za zaposlenike, koji su u godini dana nešto veći od 163 milijuna kuna te ujedno čine najveći stavku u godišnjim Čistoćinim rashodima.

Druga je najveća stavka 78 milijuna kuna, koliko će se potrošiti za obradu otpada koji nije miješan, što, zapravo, znači da će Zagrepčani u fiksnom dijelu računa platiti i njihovu obradu, iako se u startu govorilo da će novi cjenici biti formirani na način da se plaća samo miješani, dok će odvoz odvojenog biti besplatan jer se građane tako nagrađuje za recikliranje. Doduše, kad Zagreb dobije Centar za gospodarenje otpadom i kompostanu pa obradu biootpada, plastike i ostalog otpada neće morati plaćati privatnicima, eventualno bi se mjesečni računi opet mogli sniziti. U fiksni dio ulaze i 22 milijuna kuna vrijedni “troškovi naplate za usluge prijevoza miješanog komunalnog otpada, a podsjetimo, i u varijabilnom će se dijelu računa platiti također odvoz miješanog otpada, 12 lipa po litri zaduženog spremnika.