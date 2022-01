Odabrane najljepše oblikovane hrvatske knjige objavljene u 2021. godini

Nacionalna i sveučilišna knjižnica zaključila je natječaj naziva "Hrvatska lijepa knjiga za 2021. godinu", koji je raspisala na poziv Zaklade Stiftung Buchkunst radi odabira najljepše oblikovanih hrvatskih knjiga za međunarodni natječaj i izložbu "Best Book Design from all over the World" koja će se održati za trajanja sajma knjiga u Leipzigu te za izložbu Book Art International koja se organizira u sklopu sajma u Frankfurtu.

Na natječaj je pristiglo 175 izdanja, od kojih je ocjenjivački sud, u čijemu su sastavu bili akademski slikar – grafičar i akademski snimatelj Luka Gusić, akademski slikar – grafičar Danijel Srdarev, izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević te viša knjižničarka i kustosica Vesna Vlašić, djelatnica Grafičke zbirke NSK, izabrao njih 17.

„U ovogodišnjem izboru nismo željeli uzimati u obzir rješenja prethodno poslanih odabira, a rukovodili smo se inventivnošću pristupa koji slijedi duh današnjeg vremena“. istaknula je izv. prof. dr. sc. Nives Tomašević, članica stručnog ocjenjivačkog suda. Nakon međunarodnog natječaja i izložbe Best Book Design from all over the World i izlaganja na sajmu u Frankfurtu u okviru izložbe Book Art International, odabrane knjige postat će dio fonda Njemačkog muzeja za knjigu i pismo (Deutsches Buch- und Schriftmuseum) u Leipzigu, koji djeluje u sklopu Njemačke nacionalne knjižnice (Die Deutsche Bibliothek).