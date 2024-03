Od sutra još veći prometni kaos očekuje centar Zagreba: Na tjedan dana zatvara se važna prometnica

Promet će od sutra, 8. ožujka pa idućih tjedan dana biti onemogućen Kačićevom ulicom, od Ulice Izidora Kršnjavoga do Ulice Vjekoslava Klaića. Kao što je ranije najavljeno, izvodi se druga faza radova na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda. Za prometovanjem vozila predlažemo obilazni smjer Kršnjavoga – Vukotinovićeva – Trg Mažuranića – Rooseveltov trg – Klaićeva.

U prvoj fazi od 28. veljače do 9. ožujka zbog izvođenja rekonstrukcije vodoopskrbnog cjevovoda na dijelu od Prilaza Gjure Deželića do Ulice Vjekoslava Klaića bit će onemogućeno prometovanje iz smjera juga prema sjeveru, dok će se promet u smjeru sjever-jug odvijati nesmetano.

Sve sudionike u prometu iz gradske uprave mole da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća. Posebno apeliramo na pješake da obrate pozornost s obzirom na to da će nogostup biti zauzet te je njihovo kretanje predviđeno označenim obilaznim pravcima.

Foto: Grad Zagreb

Podsjetimo, gužve se očekuju i na južnom dijelu Zagreba. Naime, zbog prekopa nogostupa na Aveniji Većeslava Holjevca kod broja 42 do 16. ožujka bit će otežan promet u razdoblju od 8.30 do 15 sati. Povremeno će se zauzimati jedan prometni trak, i to najdulje na pola sata. A do sutra u 18 sati, podsjetimo, traju radovi na ugradnji kamera na semaforskim uređajima, i to na križanju Holjevčeve s Avenijom Dubrovnik te Ulicom Jozsefa Antalla, zbog čega je povremeno zauzet jedan trak, a promet se odvija po slobodnom dijelu kolnika. Iz gradske uprave mole vozače da obrate pozornost na privremenu signalizaciju te da imaju razumijevanja zbog mogućih poteškoća u prometu.

