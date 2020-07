Od ponedjeljka nova regulacija prometa na Ilici

Zbog radova sanacije sjevernog tramvajskog kolosijeka na Ilici između Vukasovićeve ulice do one Ivana Cankara, od ponedjeljka do 17. kolovoza navečer uspostavit će se privremena regulacija prometa. Između 15 i 18 sati zauzet će biti sjeverni kolosijek, a u preostalom vremenu zauzeti će se sjeverni kolosijek i prometni trak uz sjeverni kolosijek.

Promet u smjeru zapada će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.