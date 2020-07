Busevi sa Savskog mosta voze izmjenjeno, pogledajte ostale izmjene

Zbpg ljetnih radova ponovno dolazi do izmjena u ZET-ovom prometu, pa će tako već sutra autobusna linija 205 iz Dubrave prometovati redovnom linijom, ali uz bitno izmijenjene i reducirane polaske zbog sanacije nestabilnosti tla na dijelu Ulice Štefanovec od kućnog broja 152 - 158. Novi vozni red dostupan je na stranicama ZET-a.

Radovi su i na drugoj strani grada, na Seskoj cesti i to u zoni autobusnog stajališta Studentski dom Stjepan Radić u smjeru Jadranskog mosta. Od ponedjeljka će stoga autobusne linije koje kreću sa Savskog mosta, odnosno linije 110, 112, 132, 133, 158, 159, 160, 161, 162, 163 i 168, od ponedjeljka do 1. kolovoza imati djelomično izmjenjenu izlaznu trasu. Kretanjam sa Savskog mosta skrenut će lijevo u Jarunsku ulicu, zatim Ul. Marijana Haberlea, prije nego nastavi na Horvaćansku, Selsku cestu i Jadranski most do redovne trase.

- Za vrijeme izvođenja radova privremeno će biti ukinuto autobusno stajalište Studentski dom Stjepan Radić u smjeru Jadranskog mosta, a istovremeno će biti uspostavljeno privremeno stajalište Knežija, kojeg će koristiti i linija 109 (Črnomerec - Dugave) - poručuju u ZET-u-.

Zbog radova u Obreškoj ulici, na dijelu od Prigradske ulice do Ulice Svete Ane, od ponedjeljka do 13. kolovoza, privremeno će biti uspostavljena autobusna linija 158 (Savski most – Dupci). Trasa i vozni red linije 158 dostupni su na webu ZET-a. I na kraju, autobusna linija 236 (Kampus – Čavićeva) neće prometovati od ponedjeljka, 20. srpnja, do utorka 18. kolovoza zbog smanjene prometne potražnje.