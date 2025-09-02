Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 121
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PET TEMATSKIH OBILAZAKA

Od ljubavnih priča do tajnih kutaka: Otkrijte Zagreb na besplatnim turama

Foto: Julien Duval
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
02.09.2025.
u 15:15

Prijave su obavezne SMS porukom za pojedine razglede i to, od ponedjeljka do petka ili do popunjena, za razglede tekućeg tjedna.

Turistička zajednica grada Zagreba i ove godine poziva sve građane na besplatne razglede metropole na hrvatskom jeziku. Od 6. do 28. rujna, subotama i nedjeljama u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, zainteresirani će moći upoznati skrivene kutke i priče svoga grada uz pratnju licenciranih turističkih vodiča.

Direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld, istaknula je kako se tradicionalni rujanski razgledi održavaju povodom Svjetskog dana turizma. – Novost ove godine je da ćemo, uz hrvatski, po prvi puta ponuditi i besplatni razgled na engleskom jeziku, kako bi i naši gosti koji žive ili borave u Zagrebu imali priliku doživjeti grad iz nove perspektive. Vjerujem da će ove šetnje biti prilika svima da otkriju skrivene detalje koje možda svakodnevno ne primjećujemo, ali i da ponovno osjete koliko je Zagreb poseban grad, topao, gostoljubiv i pun priča koje vrijedi podijeliti – kazala je.

Ovogodišnji razgledi podijeljeni su u pet tematskih obilazaka:

  • Najljepše ljubavne priče grada Zagreba – subotama i nedjeljama u 16:00 sati
  • Zagrebačke vragolije i gostioničarske kronike – subotama i nedjeljama u 10:30 sati
  • Zagrebački ringešpil – nedjeljama u 17:00 sati
  • Zelena šetnja – nedjeljama u 17:00 sati (trajanje oko 3 sata)
  • Orient Express u Zagrebu – vikendima 13.–14.9. i 20.–21.9., na engleskom jeziku u 12:30, na hrvatskom u 17:00 sati

Prijave su obavezne SMS porukom za pojedine razglede i to, od ponedjeljka do petka ili do popunjena, za razglede tekućeg tjedna. Više informacija o obilascima mogu se dobiti u Centrima za posjetitelje TZGZ ili na web stranici.
Ključne riječi
Martina Bienenfeld Zagreb besplatni razgled TZGZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još