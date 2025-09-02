Od ljubavnih priča do tajnih kutaka: Otkrijte Zagreb na besplatnim turama

Turistička zajednica grada Zagreba i ove godine poziva sve građane na besplatne razglede metropole na hrvatskom jeziku. Od 6. do 28. rujna, subotama i nedjeljama u jutarnjim i poslijepodnevnim terminima, zainteresirani će moći upoznati skrivene kutke i priče svoga grada uz pratnju licenciranih turističkih vodiča.

Direktorica TZGZ-a, Martina Bienenfeld, istaknula je kako se tradicionalni rujanski razgledi održavaju povodom Svjetskog dana turizma. – Novost ove godine je da ćemo, uz hrvatski, po prvi puta ponuditi i besplatni razgled na engleskom jeziku, kako bi i naši gosti koji žive ili borave u Zagrebu imali priliku doživjeti grad iz nove perspektive. Vjerujem da će ove šetnje biti prilika svima da otkriju skrivene detalje koje možda svakodnevno ne primjećujemo, ali i da ponovno osjete koliko je Zagreb poseban grad, topao, gostoljubiv i pun priča koje vrijedi podijeliti – kazala je.

Ovogodišnji razgledi podijeljeni su u pet tematskih obilazaka:

Najljepše ljubavne priče grada Zagreba – subotama i nedjeljama u 16:00 sati

Zagrebačke vragolije i gostioničarske kronike – subotama i nedjeljama u 10:30 sati

Zagrebački ringešpil – nedjeljama u 17:00 sati

Zelena šetnja – nedjeljama u 17:00 sati (trajanje oko 3 sata)

Orient Express u Zagrebu – vikendima 13.–14.9. i 20.–21.9., na engleskom jeziku u 12:30, na hrvatskom u 17:00 sati

Prijave su obavezne SMS porukom za pojedine razglede i to, od ponedjeljka do petka ili do popunjena, za razglede tekućeg tjedna. Više informacija o obilascima mogu se dobiti u Centrima za posjetitelje TZGZ ili na web stranici.