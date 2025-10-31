Obišli smo radove na zagrebačkoj uspinjači i saznali kako napreduju: 'Kad Švicarci rade, nema greške'

Nakon više od šest mjeseci prepoznatljiva kabina plave boje napokon se ponovno može vidjeti s Tomićeve ulice. Zagrebačka uspinjača, odmilja zvana "starom damom", upravo prolazi kroz dugotrajan postupak cjelovite obnove, a jučer je krenulo postavljanje novih kabina, vanjskim izgledom identičnih onima koje putnike s Donjeg na Gornji grad prevoze već punih 135 godina. Montiranje prve kabine dizalicom privuklo je velik broj znatiželjnika, no kako je bila riječ o složenom i opasnom postupku, cijeli blok zgrada koji okružuje Kulu Lotrščak bio je zatvoren za prolaznike, pa su ga mogli promatrati iz daljine.

Klimatizirani vagoni

Zbog strogih zahtjeva zagrebačkih konzervatora uspinjača i sve njene vanjske sastavnice moraju izgledati poput originala, no iznutra je bez sumnje riječ o pogonu 21. stoljeća. Teo Baumgartner, poslovođa na gradilištu, ispričao nam je koji su sve radovi obavljeni.

– Sanirali smo cijeli vijadukt, riješili problem kapilarne vlage, što je bila problematika donje postaje, došlo je novo evakuacijsko stubište, postavljene su nove tračnice, cijela nova strojarnica je postavljena, stigli su novi elementi i strojevi. Što se tiče gornje postaje, odradili smo kamen, odradili smo obradu svih zidova, struju, novi sustav grijanja i hlađenja, preuredit ćemo urede i prostorije u kojima će zaposlenici ZET-a boraviti tijekom rada uspinjače. Fasadu smo izvana uredili, postavljena je nova stolarija – kazao je.

Radovi su, podsjetimo, počeli 20. siječnja, a njihov završetak očekuje se u ožujku 2026. godine. Za to će vrijeme, potvrdili su u ZET-u, uspinjača biti izvan funkcije, a građani će do Gornjega grada morati pješice ili ZET-ovim autobusnim linijama 105 i 150. Posao obavljaju domaća Teh-gradnja i švicarska Garaventa AG, a prema dostupnoj dokumentaciji, radovi koji se obavljaju po principu "ključ u ruke" obuhvaćaju zamjenu uspinjače, uključujući postrojenje, vagone i tračnice, te kompletnu obnovu svih objekata. Kako bi se zadovoljili uvjeti konzervatora, novi vagoni trebaju biti replike postojećih, a infrastruktura, piše također u materijalima, mora biti dovoljno kvalitetna da može osigurati sigurnu i pouzdanu vožnju još najmanje 30 godina.

Uspinjača će i dalje moći primiti najviše 28 putnika, no dodalo se i mjesto prilagođeno osobama s invaliditetom. Novost je i to što će vagoni biti klimatizirani. Na gornjoj i donjoj postaji nalazit će se i ekrani s informacijama za putnike. Tako će "stara dama", 50 godina od posljednje obnove, napokon dobiti zasluženo novo ruho. Kako smo se jučer uvjerili na terenu, radovi se obavljaju punom parom, a gornja postaja žičare sad je puna "bauštelaca" i raznih materijala. Sve bi trebalo biti dovršeno prema predviđenom roku, doznajemo od radnika. – Bit će super, kad Švicarci rade, nema greške – kazao nam je jedan od njih.

Najkraća je na svijetu

A zagrebačka je uspinjača, podsjetimo, prije manje od mjesec dana proslavila 135. rođendan. Dobro je poznato da je najkraća na svijetu, a put od Tomićeve ulice do Gornjega grada prevali za samo 64 sekunde. Ideja o gradnji uspinjače, kako prepričavaju u gradskom prijevozniku, došla je od osječkog poduzetnika Davida William Kleina, koji je prebrojavanjem prolaznika koji su se penjali i spuštali Tomićevim stubama zaključio da bi bila isplativa investicija. Predložio je to gradskim ocima pa je u prosincu 1888. postignut dogovor o četrdesetogodišnjoj koncesiji, a potom su u svibnju 1889. počeli i radovi. U svoju je prvu vožnju krenula 8. listopada 1890. u sedam sati ujutro i u sve 134 godine, koliko postoji, nije doživjela nesreću. Gradski prijevoznik ZET povodom proslave rođendana opisao je kako je izgledalo njeno puštanje u promet prije 135 godina.

– Na poprište zbivanja pohrlile su stotine Zagrepčana željnih da svojim očima vide 'kaj to bu'. No kako je zabilježio ondašnji kroničar, dugo je trebalo dok se prvi putnik nije odvažio i ušao u vagon, platio kartu i prevezao se uspinjačom na 'Gričke gorice'. 'Para, to veliko čovjekovo otkriće, pokretala je stroj koji je dizao i spuštao vagone uspinjače. I buduća pokoljenja moći će se diviti tom našem pothvatu', ushićenim je tonom opisao kroničar prvi radni dan uspinjače – napisali su.