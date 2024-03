Obećao joj smještaj, a prisilio na prostituciju: Spasila se iskoristivši trenutak nepažnje zlostavljača

PREBAČEN U BOLNICU

FOTO Drama u Zagrebu: Mladić podletio pod tramvaj, izvlačili ga vatrogasci

U međuvremenu, doznajemo iz ZET-a, preusmjeren je tramvajski promet na toj dionici. Linija 8 u oba smjera prometuje od Zapruđa do Kvaternikovog trga, a linija 14 trenutačno vozi od Savskog mosta do Maksimira umjesto do Mihaljevca