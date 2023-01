Novo radno vrijeme Sljemenske žičare od subote: Provjerite satnicu na vrijeme

Radno vrijeme žičare Sljeme bit će od subote, 28. siječnja prilagođeno početku sezone skijanja na skijalištu Sljeme, čije će staze biti otvorene za građanstvo svakim danom od 9 do 16 sati, priopćili su iz ZET-a. Radnim danom žičara će raditi od 8 do 17 sati, a vikendima i praznicima od 8 do 18 sati.

Za dolazak do žičare, građanima su na raspolaganju tramvajske linije 8 i 14 kojima mogu doći do Mihaljevca, otkuda ih kratkom vožnjom linija 15 dovodi do donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare, također se nalaze i autobusna stajališta koja koriste autobusne linije 140 (Mihaljevac – Sljeme), 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac – Markuševec).

Video: Tomašević u odijelu Čistoće: Sljedećih nekoliko sati sam pomoćni radnik, idemo počistiti grad