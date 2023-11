Nevjerojatan propust u Zagrebu, stanari na nogama: 'Sanirajte zebru da se ne dogodi tragedija!'

Gotovo cijelo ljeto stanovnici Travnog, kao i dobrog dijela Novog Zagreba, zbog revitalizacije vrelovoda tuširali su se u ledenoj vodi. Bila je to "žrtva" kako sada u hladnijim mjesecima ne bi došlo do pucanja cijevi. No ovih dana u našu su redakciju stigle poruke stanovnika Travnog koji negoduju zato što je i više mjeseci nakon dovršetka radova kvart i dalje razrovan, a na nekim mjestima i opasan. Ukazuju nam tako na poseban problem na pješačkom prijelazu u neposrednoj blizini dječjeg vrtića u Kopernikovoj ulici.

– Majstori su zeznuli i pred zebrom napravili "brdo", odnosno puno veću kosinu nego što je bila. Prije nekoliko dana susjedin klinac podletio je na cestu ne vidjevši to "brdo", koje je sada zatrpano lišćem. Srećom, vozač koji je prolazio na vrijeme je stao, inače bismo svjedočili tragediji – govori zabrinuta mama đaka koji također preko te zebre svakodnevno mora prolaziti na putu u školu.

Roditelji stoga apeliraju da se djeluje preventivno, odnosno da se pješački prijelaz sanira dok su radovi još u tijeku, a ne da se asfaltira loše i onda po starom običaju prekapa.

– Ovo je jedini obilježeni pješački prijelaz u ulici kojim djeca odlaze u školu, kojim se dolazi do vrtića, ali i kojim brojni stariji susjedi iz Travnog odlaze vikendom na utrinsku tržnicu – govore u Kopernikovoj. Na terenu je pak teško i zaključiti da se ondje uopće nalazi zebra jer su oznake na kolniku oštećene, a vertikalna signalizacija za pješački prijelaz nalazi se u žbunju.

No još više smetaju kombiji i automobili koji su pakirani tik uz zebru pa je preglednost nikakva, a posla bi, smatraju stanovnici, mogli imati i prometni redari jer vozilo mora biti udaljeno barem pet metara od obilježenog pješačkog prijelaza, što ovdje, zbog manjka parkirališnih mjesta, govore nam, nikada nije slučaj.

– Tražimo da se propisno uredi zebra, odnosno crvenim uspornikom označi i podigne u razinu s pločnikom – poručuju iz Travnog. Hoće li to i kako sanirati, pitali smo Grad, ali i HEP Toplinarstvo, u čijoj nadležnosti su bili radovi revitalizacije vrelovoda, a odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.