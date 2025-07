Nemojte 'poljubiti' vrata: ZET uvodi ljetno radno vrijeme u prodavaonicama karata

ZET-ove prodavaonice karata će od ponedjeljka, 7. srpnja do ponedjeljka, 25. kolovoza raditi prema ljetnom radnom vremenu, javljaju u gradskom prijevozniku.

To znači da će prodavaonice ponedjeljkom, srijedom i petkom raditi od 7.00 do 13.50 sati, a utorkom i četvrtkom od 12 do 18.50 sati, dok će prodavaonica u Dupcu raditi ponedjeljkom, srijedom i petkom od 12 do 18.50 sati, a utorkom i četvrtkom od 7.00 do 13.50 sati.

Vanjski kiosk u Ozaljskoj 105 neće raditi u navedenom razdoblju, dok će šalter reklamacija ponedjeljkom, srijedom i petkom raditi od 7.30 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 7.30 do 18 sati. Prodavaonice karata u Petrićevoj ulici radnom će danima biti otvorena od 7.00 do 20.50 sati, a subotom od 8.00 do 14.50 sati. Radno vrijeme šaltera prodaje u Upravnoj zgradi ZET-a ostaje nepromijenjeno.