Ne propustite: Evo što vas sve očekuje 11. rujna na najvećoj plogging utrci u Hrvatskoj

Ako još niste čuli za Ekotlon, najveću plogging utrku u Hrvatskoj, koja će idućeg vikenda biti u Gradskom parku Bundek, onda biste svakako trebali saznati o čemu je riječ jer ćete se sigurno htjeti pridružiti. Riječ je o utrci koju su popularizirali Šveđani, a predstavlja spoj džogiranja i sakupljanja otpada, pa tako, osim što radite nešto korisno za sebe, činite dobro i za okoliš. S obzirom na to da su podaci najnovijeg izvješća Međunarodnog povjerenstva za klimatske promjene alarmantni, svaki korak koji vodi prema očuvanju prirode od iznimne je važnosti.

Zato nam se pridružite 11. rujna u 10 sati na Bundeku i provedite dan čineći dobro sebi, prirodi, ali i drugima. Osim što ćete sudjelovati u očuvanju okoliša, dolaskom na Ekotlon pomažete Dječjem vrtiću Petrinjčica iz Petrinje jer će iznos prikupljen prodajom kotizacija biti utrošen za nabavu ekološke opreme koju doniramo vrtiću, a koji je poznat po svom ekoprogramu. Nakon utrke čekaju vas osvježenje uz hranu i piće te mnoštvo zabavnog i edukativnog sadržaja, vrijednih nagrada, radionica za one najmlađe, DJ...

Foto: Shutterstock

Prijavite se za jednu od tri staze i osvojite super nagrade!

Najveća plogging utrka u Hrvatskoj prilagođena je svima. Oni koji se bave trčanjem prilikom prijave mogu odabrati maxi plogging stazu, dugačku čak 5 kilometara, a oni kojima je to ipak malo previše mogu odabrati midi plogging stazu, dugačku 2 kilometra, ili mini plogging stazu od 1000 metara, namijenjenu prvenstveno obiteljima s djecom. Upravo na najmanjoj stazi bit će postavljeni edukativni panoi pod pokroviteljstvom Ine kako bi tijekom plogginga djeca mogla ponešto naučiti i saznati pojedine zanimljivosti na temu ekologije i recikliranja. Sve staze razlikuju se po dužini i zahtjevnosti, a kotizacija iznosi simboličnih 40 kn za 2 i 5 kilometara, dok je za najmanju predviđena obiteljska kotizacija od 60 kn. Sve staze startaju na istome mjestu, ali u suprotnim smjerovima. Staze su kružnog tipa i trči se jedan krug. Prijave traju do 9. rujna (do 23:59 sati) ili do popunjenja maksimalnog broja natjecatelja.

Foto: Shutterstock

Covid potvrde nisu potrebne

Ako još niste, prijavite se na Ekotlon jer uoči utrke sudionicima dijelimo bogate startne pakete, koji uključuju:

službenu majicu utrke

startni broj s čipom za mjerenje vremena

bočicu vode

zaštitne rukavice

složivu vrećicu od reciklirane plastike

prigodne darove organizatora i sponzora utrke

Startne pakete moći ćete preuzeti na dan utrke, 11. rujna, već od 9 sati. Utrka će biti u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama, pa vam Covid potvrde neće biti potrebne, kao ni maske tijekom utrke, ali bit će potrebne dok budete čekali u redu za akreditiranje.

Na raspolaganju ćete imati i okrepne stanice, garderobe, toalete, dezinficijense za ruke te stručnu podršku trenera - simpatične Sanje Žuljević te trenera adidas Runnersa Zagreb, koji će se pobrinuti da se dobro zagrijete prije utrke. Zato svakako dođite ranije jer zagrijavanje počinje u 9.30 sati!

Foto: Shutterstock

Usto, za sudionike utrke pripremili smo i mnoštvo vrijednih nagrada. Tako ćemo nagraditi najmlađeg i najstarijeg sudionika Ekotlona, ali i najbržeg te najsporijeg sudionika na svakoj stazi. Onaj najkreativniji (primjerice, najkreativniji ekološki outfit) također neće ostati praznih ruku, a isto vrijedi i za najfotogeničnijeg natjecatelja. Otkrit ćemo vam još jedan detalj - najbrži sudionik osvojit će najnovije tenisice adidas 4DFWD, no osim toga, taj ćete model tenisica moći i isprobati na ovom eventu.

Zabava za najmlađe

Djeca će na Ekotlonu, uz dobru zabavu i kvalitetno provedeno vrijeme u prirodi, imati priliku naučiti mnogo toga o recikliranju i očuvanju okoliša putem raznih edukativnih radionica. A osim što će usvojiti nova znanja i zabaviti se, moći će osvojiti super nagrade! Zahvaljujući Konzumu, podijelit ćemo onim najmlađima hrpu popularnih Morsovaca, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost darovat će čak 100 komada dječje igre "Nisam za bacit", koju će klinci ujedno imati priliku zaigrati nakon utrke.

Povrh toga, Dječji vrtić Petrinjčica organizira nekoliko zabavnih aktivnosti za svu djecu, poput oslikavanja ruksaka i slaganja zdravih napitaka, a nastupit će i dječji zbor Zagrepčanke i dečki, uz koji će klinci moći zapjevati. Kako bi roditelji mogli bezbrižno pratiti program za odrasle i malo "predahnuti", svoju djecu moći će povjeriti na čuvanje stručnoj suradnici Branki Vobner i njezinu timu iz poznate dječje igraonice Šareni balon.

Sadržaj za odrasle

Iako je Ekotlon prvenstveno usmjeren na mališane, koje je od malih nogu potrebno učiti važnosti recikliranja i brige za okoliš, organizatori, 24sata i missZDRAVA, misle i na odrasle. Između ostalog, moći će uživati u svježe pripremljenim smoothiejima te porazgovarati sa psiholozima, trenerima i nutricionistima o sportskoj prehrani, utjecaju sporta na psihičko zdravlje i slično. Za one koji ne trče tu je Chill zona, u kojoj će moći porazgovarati sa sponzorima i drugim posjetiteljima. Za dobru atmosferu pobrinut će se DJ Stanko Bondža, a ovaj jedinstveni događaj posjetit će i poznati, među kojima su Alex Milinković i Franka Batelić te voditeljica eventa Ida Prester. Pri kraju programa Dječjem vrtiću Petrinjčica uručit će donaciju.

Zato dođite na Ekotlon, povedite djecu, obitelj i prijatelje te budite dio ovog jedinstvenog ekološko-sportskog događaja!

Dođite 11. rujna na Bundek na najveću plogging utrku u Hrvatskoj!

Foto: Shutterstock

Prijavite se na ekotlon.24sata.hr jer će ukupan iznos od prodaje kotizacija biti utrošen za nabavu opreme koju doniramo stradalom Dječjem vrtiću Petrinjčica, a pratiti nas možete i na društvenim mrežama.

Ponosni partneri projekta su Konzum, adidas, INA, HEP, OTP banka te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projekt podržava Bigbelly SMART SOLUTIONS FOR CITIES.