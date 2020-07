Naviralo je odasvud - s neba, iz šahtova, WC-školjki, čak i kroz dovratke i zidove...

Zagreb je u noći s petka na subotu opet bio pod uzbunom. Voda, u nevjerojatnim količinama, dolazila je sa svih strana - izvirala je iz šahtova te stvarala bujice u ulicama i na cestama, u domove se probijala iz zahodskih školjki, sudopera, kroz dovratke vrata, pa čak i zidove. Snažno nevrijeme, za kojeg se na metropolu slilo čak 80 litara kiše po četvornom metru, potpuno je paraliziralo sav život u gradu, a sve što se moglo vidjeti bili su prizori poplave.

Pothodnik kod Importanne centra pod vodom je bio do gležnja. Pothodnici u Miramarskoj i Škorpikovoj bili su potpuno potopljeni. Vatrogasci nisu svuda stizali - Voda se povukla, stanje se stišava i smiruje. Najviše su poplavom pogođeni prizemni stanovi i podrumi te poslovni prostori, posebice u centru. Iza nas je besana noć, a bilo je 60 naših ekipa na terenu - kaže čelni čovjek zagrebačke sigurnosti Pavle Kalinić.

Bujice vode stvarale su poplave u kućama i poslovnim objektima po cijelom gradu, zbog čega su zagrebački vatrogasci radili bez stajanja. Izašli su ukupno na više od 500 intervencija, a neki su ih zbog golemog broja poziva čekali i satima. Među njima su bili i stanovnici Rudeša, koji su se zato morali snalaziti sami. Do ranih jutarnjih sati vodili su borbu protiv vode koja je, pomiješana s kanalizacijom, nadirala u njihove domove pa su zato mnogi od njih do ponoći u njoj bili do gležnjeva, listova, pa i koljena.

- Od 7 navečer do 5 ujutro borili smo se protiv navale, a šteta je takva da ću baš sav namještaj i aparate morati maknuti. Bilo je 70 centimetara vode, i to unatoč tome što smo imali dvije pumpe i nepropusni ventil - kazala nam je Rudešanka Ana Cvetković dok nas je vodila podrumskim stanom, a kad smo oko podneva posjetili dom Sandre Pandže, još uvijek smo mogli gacati u lokvama vode.

- Vatrogasci su došli tek oko jedan ujutro, a mi smo nakon njih do jutra još "saugali" ono što je ostalo. Voda je dosezala i više od koljena - kaže Pandža.

"Sad na nas još i voda!", razočarano su jučer govorili brojni poplavljeni Zagrepčani. U poplavi je, nakon što ju je, kao i brojne druge zgrade, već "načeo" potres u ožujku, teško nastradala i Klinika za dječje bolesti u Klaićevoj. Vodena bujica uništila je podrumske prostorije u kojima je i bolnička ljekarna. Materijalna šteta je velika, kazala nam je njezina voditeljica mag. pharm. Ljerka Klarić, koja je cijelu noć provela u sanaciji štete.

- Kada sam došla u ponoć, voda je bila toliko visoka da sam mogla doći samo do polovice stuba. Dalje se nije moglo. Voda je u slapovima izvirala iz ljekarne. Radim ovdje već 15 godina i bilo je poplava, ali nikad ovakva - kazala je za Večernji list te dodala da su sve ladice i ormari s lijekovima natopljeni kanalizacijskom vodom. Nastradala je i zaštitna oprema, maske, rukavice, a najveću štetu pretrpio je hladnjak od nekoliko tona koji je snažna bujica prevrnula.

- Unutra su bili pohranjeni skupi lijekovi i umjetna koža. Stopostotna šteta je i u prostoriji s infuzijskim otopinama. Uništen je i inventar, računala, printeri - iznosi nam razmjere štete koju je još uvijek teško procijeniti mag. pharm. Klarić. Zastarjeli odvodni sustav U Vodoopskrbi i odvodnji pokušali smo dobiti odgovor na pitanje ima li krivca za to što je Zagreb bio pod vodom i je li se to moglo spriječiti, no iz javne komunalne tvrtke zasad - šute.

Stručnjaci, pak, procjenjuju da je riječ o zastarjelom i premalom vodovodnom te kanalizacijskom sustavu u pojedinim dijelovima glavnog grada, koji ne može izdržati takve nagle kišne epizode.

- Nove i rubne dijelove metropole kiša, odnosno poplave poštedjele su zato što imaju sustav odvojene kanalizacije. Drugim riječima, fekalna i oborinska voda ne slijevaju se u iste cijevi, koje su zatim preopterećene kao što je to bio slučaj, primjerice, u centru - objašnjava Vladimir Andročec, stručnjak za hidrodinamiku i vodogradnju.

Vodenu stihiju koja je u noći na subotu pogodila metropolu jučer je prokomentirao i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je rekao da je šteta prouzročena poplavom minimalna te "da nije čovjek poginuo, to bismo zaboravili za 24 sata", aludirajući na vatrogasca Davora Kovačića koji je preminuo tijekom intervencije.