Nathodnik će obnoviti taman do 50. rođendana

Srušiti ga i napraviti novi – što bi bilo najbolje napraviti s nathodnikom kod nekadašnje Tvornice olovaka Zagreb (TOZ) na Kustošiji pokazala je analiza stručnjaka. Neodržavanje i voda koja je prodrla u konstrukciju uzrokovali su štetu koja ne može čekati da počnu radovi na kompletnoj sanaciji spoja Poljičke i Ilice iznad pruge, već se pojedini dijelovi moraju zamijeniti odmah.

Projekt od 3,2 milijuna

Koštat će sve skupa 3,2 milijuna kuna jer se, unatoč predloženom rušenju, Grad ipak odlučio na rekonstrukciju nathodnika, budući da je zbog “imovinsko-pravnih odnosa, financija i složenosti izvedbe radova u zoni željezničke pruge” tako – jednostavnije.

– Temeljem provedenog pregleda i istražnih radova zaključuje se da je građevina u vrlo lošem stanju koje zahtijeva opsežnu sanaciju. Pojedini elementi konstrukcije potpuno su uništeni, čime je ugrožena nosivost i stabilnost. Sanaciju nathodnika treba planirati u što skorijem roku jer loše stanje pojedinih dijelova konstrukcije ugrožava njezinu nosivost i stabilnost te sigurnost korisnika – stoji u dokumentaciji natječaja kojim Grad traži izvođača radova na takozvanom TOZ-ovu nathodniku.

Hitno je hitno, ali opet ne toliko hitno jer tvrtke koje bi se upustile u radove iznad pruge na Kustošiji imaju vremena do sredine siječnja da se jave na natječaj, a nakon što Grad odabere najpovoljniju ponudu i s izvođačima sklopi ugovor, oni imaju još pola godine da nathodnik dovedu u stanje iz 1996. godine, kad su na njemu posljednji puta bili radovi.

Odnosno, ako ćemo pošteno, bili su nedavno, kad su na pet od ukupno 120 čeličnih konstrukcija postavili nove stube. Na konstrukcijama koje su se u analizi koju je naručio Grad pokazale posve neadekvatnima, odnosno do kraja “pojedenima” hrđom.

Za otprilike godinu dana

– Pa bilo je i krajnje vrijeme – redom su nam govorili Zagrepčani koje smo jučer na nathodniku obavijestili o njegovoj skoroj sanaciji, a rekli su i kako im neće biti problem prugu prolaziti okolnim, dva kilometra dužim putem dok se nathodnik bude sanirao. Jer osim hrđavih stepenica, takvi su i stupovi, čelične dijagonale koje drže konstrukciju, dok se temelje nije moglo ni pregledati jer su “zatrpani zemljom i raslinjem”.

Da se oko još mora baciti i na taj dio nathodnika, Gradu je preporučila tvrtka koja je radila analizu stanja prijelaza preko pruge. A on je građen 1970. i 1971. godine upravo za tadašnje zaposlenike TOZ-a, kako bi lakše svakodnevno prelazili iznad pruge Glavni kolodvor – Savski Marof, a ni tada on nije bio posve nov. Dio konstrukcije u to se vrijeme izgradio, dok se dio dopremio iz drugih dijelova grada.

Nathodnik bi mogao biti kao nov za otprilike godinu dana, ne bude li žalbi na natječaj i ne produlje li se radovi, a bit će mu to druga obnova uoči 50. rođendana.

– Radovi sanacije obuhvaćat će kompletnu obnovu svih gaznih površina, nosive konstrukcije i ograde te uređenje oborinske odvodnje. Bit će obnovljena i javna rasvjeta, što nije predmet ove nabave, ali će trebati uskladiti radove – kažu u Gradu pa dodaju da će se dio radova morati izvoditi vikendom i noću jer će se morati isključivati napon na pruzi.

