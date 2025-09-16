Naši Portali
MENTALNA ARITMETIKA

Nakon niza radionica u Zagrebu, Udruga Abacus program preselila u Ivanec

Inventory at Osnabrück Zoo
Friso Gentsch/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
16.09.2025.
u 15:30

Radionice i promotivne aktivnosti održavale na različitim lokacijama, od Cvjetnog trga i platoa ispred OŠ Središće do parka ispred OŠ Mladost i partnerske škole Marina Držića.

Udruga Abacus Hrvatska u rujnu je organizirala niz besplatnih javnih događanja i radionica za djecu i mlade u sklopu projekta "Abakus tradicije za digitalne ambicije" koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Početkom mjeseca program je započeo u Zagrebu, gdje su se radionice i promotivne aktivnosti održavale na različitim lokacijama, od Cvjetnog trga i platoa ispred OŠ Središće do parka ispred OŠ Mladost i partnerske škole Marina Držića.

Djeca i prolaznici imali su priliku upoznati se s abakusom, sorobanom i tehnikama mentalne aritmetike, a posebnu pažnju privukle su radionice održane u Odri. Od prošlog tjedna program je preselio u Ivanec. Prva radionica održana je 11. rujna u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog, gdje su učenici učili zbrajati i oduzimati jednoznamenkaste brojeve metodom anzan – mentalne aritmetike bez prijelaza, a nastavak slijedi 22. i 29. rujna.
radionice Zagreb Abacus

