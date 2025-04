Na Uskrsni ponedjeljak svratite u ZOO: Na programu tradicionalna podjela pisanica, 'KviZec', potraga za mrkvicama...

Gradnja gnijezda od slame, "KviZec", likovna radionica i potraga za mrkvicama samo su dio bogatom programa koji vas na Uskrsni ponedjeljak očekuje u zagrebačkom Zoološkom vrtu. Program počinje u 10 sati tradicionalnom podjelom pisanica stanovnicima Divljeg srca grada. Velika šarena kaširana jaja napunjena poslasticama prvo će stići smeđim medvjedima, nakon čega će se posjetitelji pod vodstvom edukatora zaputiti prema prstenastorepim lemurima i afričkim lavovima. Neke će životinje poput merkata i mungosa dobiti i prava jaja, brk će omastiti i čimpanze, smeđi kapucini te nosati rakuni, a sve pisanice koje se poslužuju životinjama, obojene su prirodnim bojama.

Od 11 sati posjetitelji će se na Edukacijskom trgu mogu uključiti i u gradnju gnijezda od slame, dok će se u Interpretacijskom centru zaštićene faune Hrvatske održavati "KviZec". Riječ je o kvizu o zecu sa zanimljivim pitanjima vezanima uz zeca i kunića, ali i zeca u kulturi, bajkama i basnama, a tko uspješno riješi sva pitanja, bit će i nagrađen.

Simbolične nagrade očekuju i mališane koji u crvenoj dvorani Edukacijskog centra uspješno svladaju prepreke na poligonu "SkočiZec", a mali kreativci moći će se uključiti i u likovnu radionicu te izraditi naglavke sa zečjim ušima. Na šetnici od Interpretacijskog centra zaštićene faune Hrvatske do Edukacijskog trga bit će organizirana potraga za mrkvicama. Prvih stotinu ljudi koji će pronaći deset mrkvica te točno odgovoriti na pitanja koja se na njima nalaze, dobit će posebnu ulaznicu za Zoološki vrt. Riječ je o ulaznici za proslavu 100. godišnjice osnutka Vrta koja će se održati u subotu, 28. lipnja. Zagrebački Zoološki vrt možete posjetiti svakodnevno, pa tako i na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak, od 9 do 19 sati, a ulazak u Vrt je moguć do 18 sati kada se zatvaraju blagajne.