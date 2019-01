Na trasi Črnomerec – Lanište novi most i tramvajska pruga

Jedan most spajat će dvije savske obale na liniji Črnomerec – Lanište trasom koja će prolaziti istočno od jezera Jarun. A drugi, koji su kolokvijalno prozvali Jarunski most, bit će odmah s njegove zapadne strane i spajat će se na produženu Vrapčansku ulicu. Dva su to megaprojekta o kojima se govori već više od desetljeća. No, prvi je izgledniji od drugoga, ponajviše zbog brojnih privatnih čestica zemljišta koje su na budućim koridorima.

Sasvim je logična stoga bila odluka vodećih ljudi grada da se aktivnije bace na realizaciju prvog mosta kako bi se grad rasteretio prometnih gužvi u smjeru sjever – jug. Pa su odlučili “podgrijati” neke stare dokumente i raspisati natječaj u sklopu kojeg žele idejni projekt izrađen još 2015. godine uskladiti s važećom zakonskom regulativom i geodetskim podlogama te ažurirati stanje postojećih komunalnih instalacija kako bi mogli ishoditi lokacijsku dozvolu.

Puni profil s četiri traka

Riječ je o prvoj fazi produžetka Ulice Črnomerec, koja bi trebala ići pored okretišta tramvaja na remizi na Ljubljanici i spajati se na most do Laništa. U prvoj etapi, pak, spojit će Baštijanovu s Horvaćanskom, a da bi se to učinilo, kaže pročelnik Ureda za izgradnju grada Dinko Bilić, treba srušiti nekoliko objekata na Fallerovu šetalištu.

– Zbog toga je neizbježan postupak rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Tijekom prve polovice ove godine planira se izrada projektne dokumentacije te ishođenje lokacijske dozvole, a nakon njezina izdavanja, u drugoj polovici 2019., bit će pokrenuta izrada parcelacijskog elaborata. Kad se on ovjeri, projektno-tehnička dokumentacija bit će dostavljena Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove te je pokretanje rješavanja imovinsko-pravnih poslova planirano za sredinu 2020. godine – objašnjava Bilić.

U sklopu realizacije prve etape produžetka Ulice Črnomerec predviđa se i rekonstrukcija okretišta tramvaja te gradnja pruge od remize u Ozaljskoj do Horvaćanske.

– Na dijelu od Zagrebačke avenije do Horvaćanske ceste već u prvoj etapi planirana je gradnja punog profila prometnice, odnosno dva odvojena kolnika sa po dva prometna traka. Ta je dionica važna za razvoj tramvajskog prometa jer će omogućiti povezivanje Horvaćanske s remizom. Pruga će ići između dviju prometnica – ističe Bilić.

Plus autobusni terminal

Prema sjeveru, pak, odnosno do Baštijanove, planira se gradnja samo zapadnog kolnika, a ne dvaju prometnica, kako je predviđeno GUP-om, da bi se, dodaje Bilić, izbjeglo preveliko zadiranje zahvata u prostor remize. Idejni projekt, osim rekonstrukcije okretišta tramvaja, uključuje i obnovu postojećeg autobusnog terminala, gradnju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji dugog 580 metara, rekonstrukciju Ozaljske ulice od Fallerova šetališta do Puljske te zatvaranje otvorenog korita potoka Črnomerca. U izradi je također idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za dionicu od Horvaćanske ceste do budućeg mosta preko rijeke Save kojim, barem zasad, neće voziti tramvaj.

– Ishođenje te dozvole očekujemo također sredinom ove godine – kaže Bilić.

