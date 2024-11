Na skoro mjesec i pol mijenja se režim prometa u centru Zagreba: Donosimo sve važne izmjene

Ovogodišnji Advent Zagreb, koji traje od 30. studenog 2024. do 7. siječnja 2025., donosi bogat kulturni i glazbeni program na raznim lokacijama u gradu. Posjetitelji će moći uživati u brojnim koncertima, izložbama, gastronomskim delicijama i jedinstvenom blagdanskom ugođaju ovogodišnjeg Adventa u Zagrebu, naše najveće zimske manifestacije koja ima izniman kulturni, turistički i gospodarski značaj.

I. POSEBAN REŽIM PROMETA OD 30. STUDENOG 2024. DO 7. SIJEČNJA 2025.:

Od ponedjeljka do četvrtka od 17:00 do 23:00 sata: na zapadnoj i istočnoj strani Trga Nikole Zrinskog (do raskrižja s Ulicom Ignjata Đorđića) te Praškom ulicom moći će prometovati samo tramvaji i vozila stanara u Gajevu ulicu, sjeverno od Berislavićeve ulice, moći će pristupiti samo taxi vozila i vozila stanara. Promet Berislavićevom ulicom, od Gajeve ulice do Trga Nikole Zrinskog, privremeno će biti uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara.

Petkom, subotom i nedjeljom od 17:00 do 24:00 sata: Zapadnom i istočnom stranom Trga Nikole Zrinskog (do raskrižja s Ulicom Ignjata Đorđića) te cijelom Praškom se neće moći prometovati, zapadnom stranom Trga Josipa Jurja Strossmayera i zapadnom stranom Trga kralja Tomislava na dijelu od Tesline ulice do Mihanovićeve ulice se neće moći prometovati. Promet Katančićevom od Gajeve ulice do Trga Josipa Jurja Strossmayera privremeno će biti uspostavljen dvosmjerno za potrebe stanara:

Gajevom ulicom od Hebrangove do Berislavićeve ulice, Berislavićevom od Gajeve ulice do Preradovićeve ulice moći će prometovati vozila stanara i TAXI. U Gajevu ulicu od Berislavićeve do Tesline, u Teslinu ulicu na dijelu od Gajeve ulice do Trga Nikole Zrinskog i na sjevernu stranu Trga Nikole Zrinskog vozilima će moći pristupiti samo stanari. TAXI vozila iz Gajeve obavezno skreću lijevo u Berislavićevu ulicu prema Preradovićevoj ulici

Foto: Grad Zagreb

Petkom, subotom i nedjeljom od 18:00 do 23:00 sata po potrebi i procjeni Policijske uprave Zagrebačke obustavlja se tramvajski promet na relaciji Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor (i obratno).

NAPOMENA: Zavisno od sigurnosne procjene policije, režim prometa koji vrijedi za vikend može biti primijenjen i tijekom radnih dana Promet “zelenim valovima” Boškovićeva – Hebrangova (u pravcu zapada) i Ulica baruna Trenka – Ulica Pavla Hatza (u pravcu istoka), odvijat će se bez ograničenja.

II. TURISTIČKI I OSTALI AUTOBUSNI PROMET TIJEKOM ADVENTA

Autobusna linija ZET-a br. 150 Tuškanac – Gornji grad – Ilirski trg – Trg bana Josipa Jelačića od ponedjeljka 2. prosinca 2024. do 9. siječnja 2025. vozi izmijenjenim linijama: do 17:00 sati – redovna trasa do Trga bana Josipa Jelačića, a nakon 17:00 sati - skraćena trasa do Ilirskog trga. Tijekom Adventa turistički autobusi za razgledavanje grada neće moći prometovati zonama zabrane i ograničenja.

III. TAXI-STAJALIŠTA I PROMET TAXI-VOZILIMA TIJEKOM ADVENTA

Tijekom režima privremene regulacije prometa u zonama zabrane i ograničenja prometa TAXI vozila neće smjeti prometovati izvan vremena u posebnom režima prometa, u zoni zabrane i ograničenja TAXI vozila smiju prometovati redovno

· TAXI -STAJALIŠTE Vlaška – Europski trg: premješta se na istočnu stranu Kurelčeve ulice, s ulazom iz Jurišićeve i izlazom polukružno okretanje kod garaže „Ban Centar“ na Jurišićevu i dalje na Palmotićevu ulicu, što će policija strogo nadzirati

· TAXI -STAJALIŠTE – Starčevićev trg: funkcionirat će redovno, a ulaz i izlaz će biti samo prema Mihanovićevoj i Gajevoj ulici

· TAXI -STAJALIŠTE – Preradovićeva: do 5. 12. neće biti dostupno, a od 6. 12. 2024. funkcionirat će redovito

· TAXI -STAJALIŠTE – Gajeva: u periodima posebnog režima prometa neće biti dostupno, a izvan vremena zabrane redovito će funkcionirati.

Foto: Grad Zagreb

IV. GARAŽA BAN CENTRA U KURELČEVOJ

Tijekom Adventa pristup korisnika u garažu „Ban Centra“ bit će Palmotićevom – Jurišićevom - Kurelčevom, što će policija strogo nadzirati.

V. OPSKRBA I DOSTAVA U PJEŠAČKE ZONE

Tijekom Adventa vrijeme opskrbe u pješačkoj zoni vozilima s posebnom dozvolom dozvoljeno je od ponedjeljka do petka od 6:00 do 11:00 sati, te subotom i nedjeljom od 6:00 do 10:00 sati.

Za potrebe cjelodnevne dostave u pješačku zonu za manifestaciju „Advent Zagreb 2024“ određuju se dostavna mjesta: na istočnoj strani Trga Josipa Jurja Strossmayera u zoni raskrižja s Ulicom Pavla Hatza - dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Josipa Jurja Strossmayera, na istočnoj strani Trga kralja Tomislava sjeverno od raskrižja sa Šenoinom ulicom - dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg kralja Tomislava.

Zapadno od raskrižja Vlaška ulica – Palmotićeva ulica – jedno dostavno mjesto za opskrbu lokacije Ulica Augusta Cesarca – Europski trg i istočno od raskrižja (kružno raskrižje) Vlaška ulica – Ulica Pod Zidom – Bakačeva ulica – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg i južno od raskrižja (kružno raskrižje) Bakačeva ulica – Ulica Pod Zidom – Vlaška ulica – više dostavnih mjesta za opskrbu lokacija Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Augusta Cesarca – Europski trg.

Za potrebe dostave u pješačku zonu od 5:00 do 16:00 sati za manifestaciju „Advent Zagreb 2024“ određuju se dostavna mjesta na južnoj prometnoj traci Trga Nikole Zrinskog istočno od stajališta za kočije- dva dostavna mjesta za opskrbu lokacije Trg Nikole Zrinskog i sjeverno od raskrižja Gajeva ulica – Ulica Nikole Tesle - jedno dostavno mjesto za opskrbu lokacije Gajeva i Bogovićeva ulica.