Na platnima KIC-a dokumentarac o jednom od najradikalnijih umjetnika 20. stoljeća

U povodu 100. godišnjice rođenja jednog od najradikalnijih umjetnika 20. stoljeća, Josepha Beuysa, danas i sutra će Dokukino KIC ugostiti Goethe-institut Kroatien u suradnji sa 14. Subversive Festivalom i prikazati Beuys, nagrađivani dokumentarac Andresa Veiela o njegovom kontroverznom liku i djelu.

Beuys je prvi njemački umjetnik koji je imao priliku samostalnu izlagati svoje radove u muzeju Guggenheim u New Yorku i to u vrijeme dok je njegov opus u domovini opisivan kao „najskuplji glomazni otpad svih vremena”. Veiel je u svom dokumentarnom eseju odlučio umjetniku dati glavnu riječ, izvodeći iz dosad neobjavljenih zvučnih zapisa i videosnimki asocijativan portret koji otvara prostor za ideje. Njegov koncept proširene umjetnosti opipljivo je utkan u suvremene društvene, političke i moralne debate. No kod Veiela on nije samo umjetnik: Beuys je prikazan kao čovjek, nastavnik i politički angažiran pojedinac.

Nakon današnje projekcije virtualno će se pridružiti i redatelj filma i u razgovoru s Dinom Pokrajac, voditeljicom Dokukina i filmskom kritičarkom, otkriti više o istraživanju i radu na filmu. Projekcije su dio šireg programa hrvatskog ogranka Goethe - Instituta #Beuys100 kojim se ispituje značaj i utjecaj umjetnikova stvaralaštva danas.