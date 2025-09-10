Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 87
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Uhićenja diljem Hrvatske: Dvije USKOK-ove akcije u više županija
Što se događalo u pozadini uhićenja u Hrvatskim šumama
Detalji nove akcije USKOK-a i policije: Uhićeno 20 osoba, sumnjiče se za korupciju i porezne prevare
Poslušaj
Prijavi grešku
U DVORANI ZELENIH I PLAVIH SESVETA

Na istoku Zagreba slavit će se rođendan "najvećeg Sesvećana" jedinstvenim kulturnim događajem: Evo o čemu se radi

Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
10.09.2025.
u 12:00

Nastupit će i učenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića

U dvorani Zelenih i plavih Sesveta, Kelekova 2, idući ponedjeljak u 19 sati, u prigodi rođendana najvećeg Sesvećanina, Dragutina Domjanića, održat će se jedinstven kulturni događaj.

Otvara se, naime, izložba slika iz sjajne umjetničke ostavštine slikara Ivana Lovrenčića koja nosi naziv "Dišiju ciklame, drobne ciklame" i predstavljaju dvije knjige kajkavske poezije koje su na osobit način posveta velikog pjesnika i erudite, Dubrovčanina Luka Paljetka velikim sinovima ovih bregov – Dragutinu Domjaniću i Franu Galoviću. Nastupit će i učenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića.
Ključne riječi
Dragutin Domjanić Zelene i plave Sesvete Sesvete Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još