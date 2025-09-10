Na istoku Zagreba slavit će se rođendan "najvećeg Sesvećana" jedinstvenim kulturnim događajem: Evo o čemu se radi

U dvorani Zelenih i plavih Sesveta, Kelekova 2, idući ponedjeljak u 19 sati, u prigodi rođendana najvećeg Sesvećanina, Dragutina Domjanića, održat će se jedinstven kulturni događaj.

Otvara se, naime, izložba slika iz sjajne umjetničke ostavštine slikara Ivana Lovrenčića koja nosi naziv "Dišiju ciklame, drobne ciklame" i predstavljaju dvije knjige kajkavske poezije koje su na osobit način posveta velikog pjesnika i erudite, Dubrovčanina Luka Paljetka velikim sinovima ovih bregov – Dragutinu Domjaniću i Franu Galoviću. Nastupit će i učenici Glazbene škole Zlatka Grgoševića.