Na besplatnom tečaju naučite kreirati aplikacije u Flutteru: Najbolji će dobiti i priliku za posao

Kako kreirati aplikacije za Android i iOS sustave, koji su u svojoj srži u potpunosti drugačiji, ali iz jedne baze kodova, može se naučiti na besplatnom Flutter development tečaju. Organizira ga softverska kompanija Cinnamon Agency, počinje 1. travnja i traje osam tjedana. U to vrijeme će polaznici imati priliku se okušati u korištenju Googleovog kompleta alata Flutter koji je prije nekoliko godina donio pravu malu revoluciju u umjetnosti programiranja.

Bez obzira na iskustvo, dob i razinu obrazovanja, mogu se prijaviti svi zainteresirani do 10. ožujka preko online obrasca. A usto tvrtka osigurava i svu potrebnu opremu za rad. Edukacija će se odvijati kroz simulaciju rada na stvarnom projektu, a sastoji se od kombinacije mentoriranja i programiranja. Polaznici će do kraja tečaja razviti funkcionalnu aplikaciju i steći vještine dovoljne za dobivanje posla u IT industriji. Najbolji među njima dobit će i priliku da svoju karijeru započnu u Cinnamonu.

- Ova trenutno vrlo popularna i tražena tehnologija, zapravo Googleov toolkit za razvoj atraktivnih mobilnih aplikacija omogućuje svima koji imaju potrebna znanja dodatnu konkurentnost na tržištu budući da potražnja za Flutter developerima svakodnevno raste. Kreiranje aplikacija može biti izrazito komplicirano jer treba kreirati aplikacije za Android i iOS sustave, koji su u svojoj biti potpuno drugačiji. Postojali su i prije alati koji su omogućavali da se jedna aplikacija može programirati iz jednoga koda, ali pravo rješenje je stiglo s Googleovim Flutterom. Kao Googleov SDK otvorenog koda, Flutter pruža način za razvoj aplikacija za Android i iOS iz jedne baze koda - govore iz tvrtke.

Cinnamon je, spomenimo, jedna od najbrže rastućih IT tvrtki u Hrvatskoj koja, osim u Zagrebu, ima svoje adrese u New Yorku i Beogradu. Dosad su radili na velikom broju projekata za vodeće američke tvrtke i startupove. Lani su, uzgred, udvostručili prihode i broj zaposlenika i tako stvorili tim od trenutačno stotinjak ljudi koji, kako kažu, aspirira da postane broj jedan u dizajnu te developmentu web i mobilnih aplikacija.

- Mi smo, primjerice, počeli razvijati svoje prve aplikacije u Flutteru mnogo prije nego što je poprimio takav globalni zaokret. Već smo imali tim programera u pripravnosti da osvojimo tržište te danas imamo najveći tim Flutter developera u Hrvatskoj, ali i šire - ističu iz Cinnamona.