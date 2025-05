Morate u grad? Pojedine ZET-ove linije danas i za vikend voze drugačije, evo detalja

Danas je Dan državnosti, državni blagdan koji će mnogi Zagrepčani iskoristiti za produljeni vikend, ostanak kod kuće i druženje, no za one koji će ipak morati putovati po gradu, u ZET-u su priopćili da tijekom vikenda doći do manjih izmjena u prometu. Osim što je danas na snazi nedjeljni vozni red, došlo je i do promjene u trasi autobusne linije 113 koja povezuje Ljubljanicu i Jarun.

Linija, naime, danas neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog obilježavanja Dana Hrvatske vojske i Dana Hrvatske kopnene vojske te 34. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Što se tiče ostalih izmjena u prometu, u ZET-u također javljaju da će autobusna linija 150 (Tuškanac garaža - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića), u subotu, 31. svibnja, od 20.15 do 22 sata, prometovati skraćenom dionicom od početnog stajališta na Tuškancu do Ilirskog trga, zbog svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata.

Izmjena će biti i u idućem tjednu. Autobusna linija 132 (Savski most - Goli Breg - Brezovica) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera, od ponedjeljka, 2. lipnja do završetka radova na dijelu Demerske ulice. Trasa je sljedeća: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Ulice Klanjec i Demerske ulice - (desno) Demerska ulica - polukružno na raskrižju Demerske ulice i Ulice Josipa Lončića - (lijevo) Ulica Klanjec - (desno) Ulica Bedeki - (desno) Gornjodemerska ulica - i u nastavku redovnom trasom. Privremeno se neće koristiti redovna obostrana autobusna stajališta Demerje - škola i Demerska 3.



Autobusno stajalište Kovinska u smjeru Podsused mosta/Črnomerca, bit će privremeno izmješteno 150 metara sjevernije od ponedjeljka, 2. lipnja u 8 sati do završetka radova na dijelu kolnika Ulice Velimira Škorpika. Navedeno stajalište koriste autobusi linija 116 (Ljubljanica - Podsused most) i 120 (Črnomerec - Gajnice - Prečko).

Autobusno stajalište Kožinčev put u smjeru Črnomerca, bit će privremeno izmješteno 100 metara istočnije od ponedjeljka, 2. lipnja u 8 sati do završetka radova na sanaciji nogostupa. Navedeno stajalište koriste autobusi linija 119 (Črnomerec - Podsused most), 136 (Črnomerec - Špansko) i 146 (Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir).