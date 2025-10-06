Matica hrvatska protiv preimenovanja Ulice Filipa Lukasa u Ivanjoj Reki: 'To bi bio čin povijesne i etičke nepravde'

Matica hrvatska u ponedjeljak je uputila otvoreno pismo zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine pozvavši ih da glasaju protiv prijedloga o preimenovanju Ulice Filipa Lukasa, predsjednika Matice u razdoblju od 1928. do 1945., ističući njegov znanstveni i kulturni doprinos. Odluku o preimenovanje četiriju ulica u naselju Ivanja Reka, koje nose imena osoba koje se povezuju s ustaškim dužnosnicima ili simpatizerima, trebala bi potvrditi Gradska skupština na sjednici 16. listopada. U pismu se podsjeća da je Matica 2023. uputila Vladi prijedlog o donošenju zakona o imenima u javnim prostorima čime bi se stvorio obvezujući pravni okvir, kojim bi se "onemogućilo neutemeljeno djelovanje društvenih struktura i pojedinaca, poglavito onih nepomirenih s činjenicom da je danas Republika Hrvatska suverena i međunarodno priznata država".

"Njihovo je djelovanje utemeljeno na kvazipovijesnim premisama, poput izjednačavanja antifašizma i komunizma, te posljedično na promoviranju zločinaca iz komunističkog režima, kao i na iskrivljenoj interpretaciji djelovanja osoba iz hrvatske prošlosti, poput znanstvenika i svestranog djelatnika Filipa Lukasa", navodi se u pismu koji je potpisao predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić. Matica smatra da je riječ o pitanju šire društvene i povijesne važnosti, koje nadilazi lokalne dnevno-političke prijepore i zahtijeva odgovornost utemeljenu na općim nacionalnim vrijednostima i povijesnoj istini, tim više što je ovdje riječ o Filipu Lukasu, najdugovječnijem predsjedniku Matice.

U pismu se navodi kako Lukas nije bio član ustaške organizacije ni dužnosnik NDH, da za vrijeme svog mandata nije obnašao funkcije u vlasti NDH ni u političkom okviru tadašnjeg režima, nije politički surađivao s ustaškim vlastima niti sudjelovao u provedbi njihove ideologije ili politike."Jedini formalni element koji se može povezati s režimom NDH jest slika Ante Pavelića na početku izdanja, što je tada bio uobičajen protokol", navodi se u pismu. Dodaje se da je Lukas stao zapamćen po svojemu doprinosu očuvanju hrvatskoga jezika, identiteta i kulturne baštine, a tijekom njegova mandata zabilježeno osnivanje brojnih ogranaka i snažan razvoj izdavaštva.

Ističu i da je Zagrebački Županijski sud svojom pravomoćnom odlukom iz 2017. poništio presudu iz 1945. kojom je Lukas osuđen na smrtnu kaznu zbog protunarodnog djelovanja čime je potvrđeno da je bio žrtva političkog progona. "Uklanjanje imena Filipa Lukasa iz javnog prostora na temelju netočnih, površnih i ideološki motiviranih interpretacija bio bi čin povijesne i etičke nepravde memoricida, ne samo prema njemu osobno, nego i prema hrvatskoj kulturnoj baštini u cjelini". Stoga pozivaju zastupnice i zastupnike Skupštine Grada Zagreba da glasuju protiv prijedloga o preimenovanju Ulice Filipa Luksa te da pri donošenju odluke poštuju pravomoćnu odluku suda. "Time šaljete jasnu poruku da Grad Zagreb temelji svoje djelovanje na istinitom vrednovanju svoje prošlosti, a ne na pogrešnim konstrukcijama i revizionizmu", stoji u pismu Matice hrvatske.