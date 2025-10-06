Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
POZIVAJU GRADSKE ZASTUPNIKE DA NE PODRŽE

Matica hrvatska protiv preimenovanja Ulice Filipa Lukasa u Ivanjoj Reki: 'To bi bio čin povijesne i etičke nepravde'

Matica hrvatska
Marko Prpić/PIXSELL
VL
Autor
Anja Perić/Hina
06.10.2025.
u 15:13

Ističu i da je Zagrebački Županijski sud svojom pravomoćnom odlukom iz 2017. poništio presudu iz 1945. kojom je Lukas osuđen na smrtnu kaznu zbog protunarodnog djelovanja čime je potvrđeno da je bio žrtva političkog progona. "Uklanjanje imena Filipa Lukasa iz javnog prostora na temelju netočnih, površnih i ideološki motiviranih interpretacija bio bi čin povijesne i etičke nepravde memoricida, ne samo prema njemu osobno, nego i prema hrvatskoj kulturnoj baštini u cjelini"

Matica hrvatska u ponedjeljak je uputila otvoreno pismo zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine pozvavši ih da glasaju protiv prijedloga o preimenovanju Ulice Filipa Lukasa, predsjednika Matice u razdoblju od 1928. do 1945., ističući njegov znanstveni i kulturni doprinos. Odluku o preimenovanje četiriju ulica u naselju Ivanja Reka, koje nose imena osoba koje se povezuju s ustaškim dužnosnicima ili simpatizerima, trebala bi potvrditi Gradska skupština na sjednici 16. listopada. U pismu se podsjeća da je Matica 2023. uputila Vladi prijedlog o donošenju zakona o imenima u javnim prostorima čime bi se stvorio obvezujući pravni okvir, kojim bi se "onemogućilo neutemeljeno djelovanje društvenih struktura i pojedinaca, poglavito onih nepomirenih s činjenicom da je danas Republika Hrvatska suverena i međunarodno priznata država".

"Njihovo je djelovanje utemeljeno na kvazipovijesnim premisama, poput izjednačavanja antifašizma i komunizma, te posljedično na promoviranju zločinaca iz komunističkog režima, kao i na iskrivljenoj interpretaciji djelovanja osoba iz hrvatske prošlosti, poput znanstvenika i svestranog djelatnika Filipa Lukasa", navodi se u pismu koji je potpisao predsjednik Matice hrvatske Damir Zorić. Matica smatra da je riječ o pitanju šire društvene i povijesne važnosti, koje nadilazi lokalne dnevno-političke prijepore i zahtijeva odgovornost utemeljenu na općim nacionalnim vrijednostima i povijesnoj istini, tim više što je ovdje riječ o Filipu Lukasu, najdugovječnijem predsjedniku Matice. 

U pismu se navodi kako Lukas nije bio član ustaške organizacije ni dužnosnik NDH, da za vrijeme svog mandata nije obnašao funkcije u vlasti NDH ni u političkom okviru tadašnjeg režima, nije politički surađivao s ustaškim vlastima niti sudjelovao u provedbi njihove ideologije ili politike."Jedini formalni element koji se može povezati s režimom NDH jest slika Ante Pavelića na početku izdanja, što je tada bio uobičajen protokol", navodi se u pismu. Dodaje se da je Lukas stao zapamćen po svojemu doprinosu očuvanju hrvatskoga jezika, identiteta i kulturne baštine, a tijekom njegova mandata zabilježeno osnivanje brojnih ogranaka i snažan razvoj izdavaštva. 

Ističu i da je Zagrebački Županijski sud svojom pravomoćnom odlukom iz 2017. poništio presudu iz 1945. kojom je Lukas osuđen na smrtnu kaznu zbog protunarodnog djelovanja čime je potvrđeno da je bio žrtva političkog progona. "Uklanjanje imena Filipa Lukasa iz javnog prostora na temelju netočnih, površnih i ideološki motiviranih interpretacija bio bi čin povijesne i etičke nepravde memoricida, ne samo prema njemu osobno, nego i prema hrvatskoj kulturnoj baštini u cjelini". Stoga pozivaju zastupnice i zastupnike Skupštine Grada Zagreba da glasuju protiv prijedloga o preimenovanju Ulice Filipa Luksa te da pri donošenju odluke poštuju pravomoćnu odluku suda. "Time šaljete jasnu poruku da Grad Zagreb temelji svoje djelovanje na istinitom vrednovanju svoje prošlosti, a ne na pogrešnim konstrukcijama i revizionizmu", stoji u pismu Matice hrvatske.

Ključne riječi
skupština grada Zagreba Zagreb

Komentara 11

Pogledaj Sve
RE
reborn
15:36 06.10.2025.

Što više reći - Matica Hrvatska je ovim dopisom precizno identificirala problem i nepravdu koja bi se učinila kada bi se slijepo izvršavala ideološka zastranjenja Možemo. Bolje bi bilo da Senf i Kekin prvo savladaju osnove kako kositi travu.

MI
Milezadom
15:32 06.10.2025.

Uz dužno poštovanje, kako bi antifašistička ekipa kojoj je maksimalni kulturni domet vađenje zastave iz vagine, stavljanje svinjskih maski na lica glumaca, mokrenje po ulici i festivali tipa Nosi se i Fališ uopće mogla shvatiti lik i djelo jednog Filipa Lukasa?

Avatar Samodesno
Samodesno
15:42 06.10.2025.

Baš se potomci partizanskih komesara brinu o hrvatskoj kulturnoj baštini.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još