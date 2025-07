Marko Vuletić: Mjesecima tražim pomoć, apeliram da postave stupiće, ali me ignoriraju

Autima mu blokiraju ulaz u lokal u pješačkoj zoni i oštećuju stube, a institucije kojima se obratio za pomoć, kaže Marko Vuletić, vlasnik trgovine trajnim nakitom Eterno, igraju ping-pong s odgovornošću. Dva vozila, objašnjava, već se devet mjeseci gotovo svakodnevno izmjenjuju i stoje ispred dućana u Tkalčićevoj bez straha od posljedica, što negativno utječe na njegovo poslovanje. – Ulaz u trgovinu redovito je blokiran, ljudi moraju zaobilaziti ili preskakati aute da bi došli do vrata, a ja osjećam potrebu da objasnim mušterijama zašto je netko ondje parkiran i zašto se to ne može spriječiti – govori Vuletić.

Ima i materijalne štete, dodaje, jer autima nerijetko zapinju i za stube na ulazu. – Popravljao sam ih toliko puta da sam prestao i brojati, a i betonske blokove koje dovlačim da bih barem malo zaštitio stube. U lokalu sam u najmu, razbija se imovina koja i nije moja, ali štetu na kraju ja moram platiti – kaže.

Marku Vuletiću mjesecima se ispred trgovine parkiraju automobili bez registracija i unistavaju prostor isred lokala Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Iako je očekivao da će uz pomoć nadležnih službi problem brzo riješiti, sustav je, govori, pokazao iznimnu neučinkovitost. – Prva mi je reakcija bila zvati policiju, što sam i učinio nekoliko puta, a jednom su izišli na teren. Rekli su im tada da maknu aute, no dan kasnije sve je bilo po starom. Kada sam ponovno kontaktirao policiju, kazali su da to nije u njihovoj nadležnosti i da moram zvati komunalno redarstvo – opisuje.

S njima je pak imao još manje uspjeha. – Opet sam čuo "to nije u našoj nadležnosti" i dobio savjet da se obratim mjesnom odboru. A ako se oni jave na telefon ili odgovore na e-mail, bit će to ekvivalent dobitku na lotu – naglašava. Poslao je, napominje, sedam mailova, ne računajući podsjetnike, i Gradu uputio više od 60 poziva. – Ali nisu izišli na teren niti su poslali odgovor s objašnjenjem što planiraju – ističe.

Dugo nije htio problem iznositi u javnost jer ga je, kaže, bilo strah. Budući da je i influencer s gotovo 300.000 pratitelja na Instagramu i njih 350.000 na TikToku, nakon mjeseci šutnje odlučio je iskoristiti društvene mreže da bi ga aktualizirao i tako možda došao do onih koji problem mogu riješiti. – No od objave je prošlo više od dva tjedna, a sve i dalje stoji – govori.

Isprva je mislio kako mu netko namjerno sabotira posao, ali je doznao da je riječ o ljudima koji žive u susjedstvu. – Vjerojatno imaju dozvolu za parkiranje u pješačkoj zoni jer su stanari, ali to valjda ne znači da mogu stati bilo gdje. Pogotovo s obzirom na to da im jedan auto nije registriran, a drugi mjesecima ima probne tablice. Znam ih i sresti pa zamoliti da pomaknu aute, katkada to učine, ali većinom, kako bi se reklo, kao da lajem na Mjesec – napominje Marko, dodajući kako je doznao i da lokali oko njega imaju istih problema.

Gradu je pak poslao i prijedlog rješenja, postavljanje stupića. – Oni su posvuda, osim ondje gdje bi stvarno trebali biti pa molim da se stupiće postavi u pješačkoj zoni, gdje autima nije mjesto – govori Vuletić, koji ne krije frustraciju zbog situacije. – Ne tražim ništa nerealno. Samo da mogu raditi u normalnim uvjetima kao i svi ostali. Da mi klijenti mogu doći do lokala a da ne preskaču aute. Da ne moram popravljati ono što nisam oštetio. Da institucije učine ono što je u njihovoj nadležnosti. Ništa više od toga – zaključuje.

Grad smo, dakako, pitali da se očituje o slučaju i postupanju nadležnih službi, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor. U policiji su pak potvrdili da je problem u ingerenciji komunalnih redara.