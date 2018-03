7010 stanova i 1102 spora radi naplate potraživanja

U gradu 5132, pa još u Sopnici njih 1878 – broj je to stanova koje posjeduje, odnosno kojima upravlja Grad. Za nekretnine na istoku metropole još se uvijek najam plaća Holdingu, i to točno 121,968.157,92 kune godišnje, a iznos je to koji će se izdvajati još ovu i sljedeću godinu, dok bi se do 2023. on trebao znatno smanjiti jer Grad će nakon 2019. morati trgovačkom društvu otplatiti još petstotinjak stanova.

Svi oni, stoji u izvješću o radu gradonačelnika, koje će se na sjednici Skupštine naći za tjedan dana, na raspolaganju su, odnosno svi imaju korisnike. Isto, međutim, nije slučaj s poslovnim prostorima kojih Grad u vlasništvu ima 2059 plus 98 u Jelkovcu, a praznih ih zjapi tristotinjak. U prošloj je godini u zakup dano i 94,7 tisuća četvornih metara neizgrađenog građevinskog zemljišta, i to za otvorena skladišta, parkirališni prostor, uređenje zelenih površina ili u poljoprivredne svrhe.

Sve nekretnine u vlasništvu Grada, stoji u izvješću, obilaze se redovito te se u njih ulaže, ali da ne ide sve glatko, pokazuje podatak da su u 2017. pokrenuta čak 1102 predmeta na sudovima, i to radi naplate potraživanja, što za stanove, što za poslovne prostore. A upravo potonje, točnije četiri prostora za različite djelatnosti, trenutačno su na raspolaganju za kupnju. Ratarska 11, Vranovina 11, Trg Ivana Kukuljevića i Dubrava 212 lokacije su na kojima se prodaju poslovni prostori, a cijene im se kreću od 81 tisuću kuna za nešto više od 14 kvadrata pa do 1,3 milijuna za gotovo 160 četvornih metara.

Kupiti se trenutačno mogu i dvije garaže na Radićevu šetalištu veličine 13,42 i 15,95 kvadrata po cijeni od 59,6 tisuća, odnosno 78,6 tisuća kuna. Zahtjev za kupnju podnosi se Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove sljedećih 90 dana.