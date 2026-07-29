'Valjda bih u špeceraj trebala s kanticom za zalijevanje?': Zagrepčanka ogorčena zbog stanja na platou

Fotografije uvelih biljaka u žardinjerama na platou u Ravnicama uz pitanje smeta li to još nekome ili je ona jedini "freak kojem sve ide na živce", Zagrepčanka je postavila u Facebook grupu koja okuplja stanovnike tog kvarta. "Mislim da se nikad nitko nije ni pojavio otkako su, još predizborno, tobože 'ozelenili' ovaj plato. Čujem neki dan Luku Korlaeta na Radio Sljemenu kako se hvali ozelenjivanjem platoa pa mi došla ova sirota slika u glavu... Kakva jadna laž", napisala je.

U jednom od komentara postavljena je AI generirana fotografija na kojoj se može vidjeti kako bi plato izgledao kada bi se o biljkama brinulo i kada bi bile zelene. "Ovo staro uvenulo bi se moglo izbaciti i posaditi ovak nekaj", piše uz jednu od fotografija. Netko je napisao i da se valjda očekuje da stanari zgrada na platou sami zalijevaju. "Valjda bih u špeceraj trebala ići s kanticom za zalijevanje", komentirala je Zagrepčanka.

Netko ju je upitao što bi falilo da zalije. "Nekad su ljudi imali inicijative da nešto i sami naprave!", naglasio je Zagrepčanin, a nadovezao se i drugi: "Pa samo vi iz komentara da zalijete ne bi vam tako izgledalo. Teško vam zalit 10 tegli da vam plato ljepše izgleda , ali nađete vremena pisati po grupi. Točno vam je onako kako i zaslužujete. Ponesite malu flašicu vode sljedeći put kad budete išli u špeceraj i vas 10 ste opet pozelenili plato. Uvenulo je vjerojatno zbog vaše negative, više nego od nemara", napisao je.