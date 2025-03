Madagaskar je odredište za avanturiste, na južni pol mame pingvini, a u Litvi se gušta u šakotisu

Da bi se iz Zagreba stiglo do Antananariva, treba prevaliti put od 8300 kilometara. Do grada koji broji gotovo milijun stanovnika nekada se putuje i više od 20 sati, no vrijedi, kaže nam Mickael Bassir, koji je na ovogodišnje, 12. izdanje međunarodnog sajma turizma Place2go došao upravo iz madagaskarske prijestolnice. Po veličini je to četvrti otok na svijetu, dodaje, a ondje obitava i oko 80 posto jedinstvenih biljnih i životinjskih vrsta.

Otočje u Indijskom oceanu dom je i baobaba, drveća koje može živjeti i cijelo tisućljeće, kao i biljki mesožderki, lemura, raznih gmazova i ptica... – Cijeli je put zaista jedinstveno iskustvo. Safari je nešto što morate iskusiti, a u moru se mogu vidjeti i morski psi, kitovi, kornjače. Za razliku od drugih tropskih otoka, kod nas nema otrovnih životinja, tako da su i izleti po šumama sigurni – poručuje Bassir. Madagaskar je, napominje, super izbor za ljude avanturističkog duha, a najbolje ga je posjetiti između travnja i studenog jer nakon toga slijedi kišna sezona kada zna biti i uragana. Preporučuje i planinarenje, kajakaštvo i biciklizam, a cijena aranžmana za tjedan dana je oko 1300 eura po osobi.

Pod krov sedmog paviljona Velesajma smjestili su se i predstavnici Alžira, Indije, Indonezije, Algerije, Italije, Mađarske... Okupilo se više od 200 izlagača, koji zainteresiranima pomažu pri planiranju godišnjih odmora, ali ih i motiviraju da se odluče upravo za njihovu destinaciju. A budući da kažu kako ljubav ide kroz želudac, ekipa iz Litve turiste mami i šakotisom. – To je naš tradicionalni kolač koji se peče iznad vatre, a kako se tijesto slijeva dok se smjesa vrti na ražnju, nastaju takozvane "bodlje". Ne može se tek tako napraviti kod kuće pa je to još jedan od razloga za posjet Litvi – poručuju. Prije slatkog, napominju, ondje treba kušati i šaltibarščiai, hladnu juhu od cikle i jogurta koja se poslužuje s jajem i privlačna je zbog svoje ružičaste boje, a osim što ćete dobro pojesti, odlučite li se za tu destinaciju, među ostalim, vidjet ćete i brojne ljepote Vilniusa.

Na sajmu je i agencija Jungle Tribe, koja nudi i putovanje na južni pol. – Prvi smo u regiji koji vodimo na Antarktiku, gdje turiste dočekaju pingvini i impresivni ledenjaci. Put je uzbudljiv i napet, deset se dana krstari, pa zainteresirane uputimo i u sve najvažnije stvari, primjerice kakvu odjeću ponijeti i kako se ponašati na brodu – govori Jelena Vuković. I trenutačno je, dodaje, jedna grupa u tom dijelu svijeta, gdje će provesti 22 dana, dio i u Buenos Airesu, a aranžman stoji oko 8000 eura.

Osim o dalekim destinacijama, posjetitelji se mogu informirati i o ljepotama susjedne Bosne i Hercegovine ili Srbije, a najmlađe će zasigurno razveseliti i ponuda izleta u Gardaland. Metodi Chilimanov i Uta Ibrahimi pak prvi su put došli na Place2go predstaviti svoje Kosovo. – Nismo baš popularni među Hrvatima kao turistička zemlja, ali nedavno je kod nas bio Ivica Kostelić pa se nadamo da će sada više dolaziti. Naše planine pogodne su za skijanje, biciklizam i planinarenje, a i hrana je odlična, pogotovo šarplaninski sir i flia, tradicionalna pita – kaže Chilimanov.

Za one koji žele ostati unutar hrvatskih granica, nude se i putovanja na Biokovo, Paklenicu, u Telašćicu i brojne druge domaće destinacije. Mogu se na sajmu pronaći i neophodne stvari za putovanja, poput prtljage, ali i najma kamp-kućica, a ove se godine organiziraju i radionice za djecu te Travel Market, u sklopu kojega posjetitelji na licu mjesta imaju priliku kupiti atraktivne aranžmane uz prigodne popuste. Place2go se može posjetiti još danas i sutra od 10 do 19 sati, a ulaznice stoje pet eura, odnosno dva manje za đake, studente i umirovljenike.