Luda potjera po Zagrebu: Mercedesom jurio kroz crveno, suprotnim trakama...

Muškarac iz Zagreba (33) uhićen je nakon što je u jednoj večeri bježeći Mercedesom od policije napravio 14 prometnih prekršaja zbog kojih će morati platiti 83.000 kuna.

Sve je počelo u nedjelju oko 19.10 sati kada su zagrebački policajci kod Mosta slobode zbog prebrze vožnje pokušali zaustaviti Mercedes A-klase. Međutim, vozač je pobjegao bez zaustavljanja, a policajci su krenuli u potjeru.

Zagrebačka policija objavila je skicu rute kojom je potjera išla. Vozilo je prošlo kroz raskrižje ulica Kruge i Ulice grada Vukovara, vozeći dalje Ulicom grada Vukovara kroz raskrižje Avenije Marina Držića pa vozeći dalje u smjeru juga do Slavonske avenije pa opet u Ulicu Kruge do raskrižja s Ulicom grada Vukovara dalje prema Savskoj cesti, prošavši kroz sva raskrižja na crveno svjetlo. Izbjegavajući policijsku pratnju, vozeći neprilagođenom brzinom između vozila naglim pokretima mijenjajući prometne trake ugrožavajući tako i druge sudionike u prometu, kod raskrižja Savske ulice s Tratinskom prešao je punu crtu na prometnu traku za kretanje vozila iz suprotna smjera, obilazeći zaustavljenu kolonu vozila te ušao u raskrižje sa Savskom ulicom dok je za njegov smjer kretanja bilo uključeno crveno svjetlo. Krećući se Savskom u smjeru sjevera te dolaskom do raskrižja s Vodnikovom ulicom skrenuo je Vodnikovu dok je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo te se vozio po traci javnog gradskog prijevoza do Trga Mraka Marulića skrenuvši u Vukotinovićevu ulicu ponovno na crveno svjetlo na semaforu.

Policijskom suradnjom i praćenjem događaja, vozilo i vozač zatečeni su po drugoj ophodnji, na raskrižju Talovčeve ulice i Ulice Republike Austrije, gdje je automobilom sletio s ceste udarivši u stupić nogostupa i rubni kamen. Vozač ni tu nije odustao - izašao je iz auta i počeo bježati, ali su ga policajci uhvatili u Ilici, kod kućnog broja 181.

Vozač je uz Optužni prijedlog doveden na Prekršajni sud u Zagrebu zbog 14 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to: za članak 32., 43., 51., 59., 70., 176., 181. i 216. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (odbijanje postupanja po naredbi službene osobe, sedam prekršaja crvenog svjetla, prekršaj obilaska tj. pretjecanja u suprotnom smjeru zaustavljene kolone po kolniku, upravljanje vozilom tako da to može činiti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i imovine te slijetanja s ceste, uzrokovanja prometne nesreće radi neprilagođene brzine kretanja vozila osobinama ceste i raskrižja, napuštanje tj. bijeg s mjesta prometne nesreće, odbijanje testiranja na alkohol i drogu, i upravljanje vozilom odnosno vožnja bez vozačke dozvole).

