Lovrić posjetio poplavljenu ulicu pa prozvao direktora Zagrebačkih cesta: 'Odgovorna vlast bi ga smijenila'

Stranka Plavi grad održala je konferenciju za medije na lokaciji Mlinarska ulica 35 ispred Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, ulici koja je nedavno prošla kroz radove te gdje se čeka na asfaltiranje. Zbog obilne kiše, ulica je bila potopljena vodom, a Lovrić je istaknuo kako su iz Vodoopskrbe i odvodnje došli ispumpati vodu tek sat vremena prije nego što je Lovrić održao konferenciju za novinare.

"Nama nema druge nego dnevno sazivati barem jedno 10 presica čime ćemo gnjaviti medije, a onda će Tomaševićevi suradnici doći valjda na ideju da barem malo poprave situaciju. Ovo bi bilo jako satirično da nije otužno i grozno ali barem smo eto nešto napravili da Mlinarska ne pliva u vodi i da se roditelji i učenici osnovne škole mogu normalno kretati ispred svoje škole", rekao je Lovrić, koji je zatim nastavio govoriti o situaciju u Holdingovoj podružnici Zagrebačke ceste. Upozorio je da postoji više lokacija na kojima raddovi stoje, a riječ je uglavnom o asfaltiranju zatrpanih kanala ili dijelova ceste.

"Navest ću samo primjer Mlinarske ulice – ovdje je u dužini od 650 metara u srpnju ove godine zamijenjena plinska instalacija i radovi su bili gotovi 01. kolovoza. Posao je izvodila neka tvrtka koja je na javnom natječaju dobila posao zamjene plinovoda nakon čega nastupaju Zagrebačke ceste koje su to trebale asfaltirati. U normalnim uvjetima to asfaltiranje bi se izvelo u jedan, dva, najviše tri dana. Međutim od 01. kolovoza do danas , a danas je 04. listopada, do danas se nije napravilo ništa.

I to nije samo u Mlinarskoj već na desecima mjesta u Gradu Zagrebu, počevši od Sesvetskog Kraljevca do Brezovice, od Podsuseda do Ivanje Reke. Na svim mjestima svugdje se čekaju Zagrebačke ceste", rekao je zastupnik u Gradskoj skupštini. Smatra da je situacija različita kad taj posao obavljaju vanjski izvođači te kad ih rade gradske tvrtke.

"Za njih nema rokova, nema uvjeta, oni mogu kad stignu i ako stignu i što je najgore oni rade po preplaćenim cijenama , oni posao ne dobivaju na javnom natječaju nego ime se posao dodjeljuje i sa ekstremno visokim cijenama se pokriva gubitak Holdinga", poručio je Lovrić te upozorio i na prometnu situaciju u podsljemenskoj zoni.

"Događa se još jedan dodatni paradoks: od četiri prometna pravca iz podsljemenske zone u pravcu centra grada Zagreba zatvorena su tri, i to mjesecima. Zatvoren je Pantovčak jer se presporo i sa zakašnjenjem izvode radovi sanacije odrona, zatvoreno je Gornje Prekrižje i zatvorena je Mlinarska. Ostaje samo pravac Medveščak – Ribnjak s tim da i na tom pravcu ne voze tramvaji nego ih mijenjaju autobusi koji su nedostatnog kapaciteta. Ima ih barem upola manje nego što bi to bilo potrebno. Građanima podsljemenske zone ne preostaje ništa drugo nego da putuju automobilima ali umjesto 15-20 minuta oni sad putuju dva sata u jednom pravcu", napominje. Prozvao je i voditelja podružnice Zagrebačkih cesta Juricu Krležu.

"Odgovorna vlast bi ga smijenila. Međutim kako je Tomašević još nesposobniji od njega kako bi ga uopće i mogao smijeniti. Nažalost to je nivo apsolutne nesposobnosti koja je trenutno na čelu Grada Zagreba, na čelu Zagrebačkog holdinga i na čelu Zagrebačkih javnih poduzeća. I naravno da ti podjednako nesposobni neće jedni druge smjenjivati nego se međusobno štite", kazao je.